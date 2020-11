Welk circuit vult laatste lege plekje op kalender voor 2021? ‘Gesprekken met Vietnam lopen nog steeds’

De Formule 1 heeft nog geen besluit genomen over het laatste lege plekje op de kalender voor 2021. Chloe Targett-Adams, directeur racepromotie, bevestigde aan RaceFans dat de gesprekken met de promotor van de GP in Vietnam nog lopen, maar stelt dat er ook andere opties zijn. “We hebben een aantal opties vanwege het proces dat we dit jaar doorlopen hebben.”

De F1 presenteerde anderhalve week geleden een voorlopige kalender voor 2021. Die lijkt grotendeels op de oorspronkelijke kalender van dit jaar, al steeg het aantal races met de toevoeging van Saoedi-Arabië wel naar 23. Ook opvallend, Vietnam, dat dit jaar voor het eerst een Grote Prijs zou organiseren, ontbreekt voorlopig op de planning voor 2021. Toch maakt Hanoi nog een kleine kans om de Formule 1 te verwelkomen.

“We zullen op een alternatieve locatie racen als dat nodig is, maar de gesprekken met Vietnam blijven lopen”, vertelt Chloe Targett-Adams, directeur racepromotie van de Formule 1, aan Racefans. “We hebben een aantal opties vanwege het proces dat we dit jaar doorlopen hebben.” Targett-Adams hoop nog dit jaar duidelijkheid te hebben. “We zullen iedereen op de hoogte houden, hopelijk nog voor het einde van het jaar.”

Ondanks de nog lopende gesprekken is Vietnam wel al grotendeels uit beeld voor een plekje in 2021. Dat stelt Motorsport.com. Aan welke vereisten moet een circuit dat de lege plek zou willen invullen, voldoen? Drie criteria zijn belangrijk, legt Targett-Adams uit. “De eerste factor is natuurlijk het racen zelf. We moeten ergens naartoe waar we spectaculaire races gaan hebben.”

“Opbrengsten zijn ook belangrijk”, gaat ze verder. “Het moet commercieel werken, niet alleen voor de televisiefeed, maar voor het gehele ecosysteem en de verschillende commerciële kansen die op die locatie kunnen ontstaan. Het derde punt, en misschien nog wel belangrijker, is bereik. We hebben er geen geheim van gemaakt dat we onze fanbase willen laten groeien. We zijn enorm gelukkig dat wij wereldwijd een half miljard fans hebben, maar dat willen wij wereldwijd laten groeien”, aldus Targett-Adams.

