Aston Martin-teambaas Otmar Szafnauer is, na enkele meetings met de FIA, teruggekomen op zijn felle kritiek op de manier waarop de 2021-regels zijn ingevoerd. ‘Zo te zien zijn de juiste stappen gevolgd’.

Dat maakt Szafnauer duidelijk in gesprek met RaceFans. Tijdens het weekend op Imola riep de Amerikaan in Britse dienst de FIA nog op de regelwijzigingen voor 2021 – specifiek die betreffende de vloer en achterkant van de auto – terug te draaien. Dit omdat deze volgens hem mogelijk niet op de juiste manier waren doorgevoerd, waarbij Szafnauer erop zinspeelde dat deze wijzigingen ook waren opgesteld om Aston Martin en (vooral) Mercedes af te remmen.

“Inmiddels zijn we echter redelijk tevreden dat alle juiste stappen zijn doorlopen”, vertelt Szafnauer aan RaceFans, nu hij dus enkele gesprekken met de FIA heeft gevoerd. Volgens hem spreekt Aston Martin nog wel verder met de autosportbond om verder inzicht te krijgen in het proces waaronder de 2021 erdoor zijn gekomen. “We willen het gewoon begrijpen, zodat we er dan zelf ook vrede mee kunnen hebben dat alles eerlijk is gegaan.”

Aston Martin is samen met Mercedes het enige team met een auto met een duidelijk low rake-profiel, wat betekent dat de bolide een vrij ‘vlakke’ rijhoogte heeft. Deze teams zijn met name hard getroffen door de nieuwe regels die de downforce beperken. Teams met een high rake-auto, met achter een grotere rijhoogte dan voor, zijn veel minder hard geraakt. De overeenkomsten tussen de Aston Martin en Mercedes zijn gezien de nauwe relatie natuurlijk geen toeval.

