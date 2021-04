Als het aan Aston Martin-teambaas Otmar Szafnauer ligt, worden de regelwijzigingen die dit jaar aan de vloer en achterkant van de auto’s zijn ingevoerd, teruggedraaid. “Vrij naïef”, noemt zijn Red Bull-evenknie Christian Horner dat voorstel echter.

Waar dit idee van Aston Martin vandaan komt, mag duidelijk zijn. Het team is, samen met Mercedes, het hardst getroffen door de wijzigingen aan de vloer en achterkant. Voor Mercedes betekent dit dat het, op basis van de eerste race, niet langer dominant is en Red Bull naast zich moet dulden. Voor Aston Martin is het erger. Dat team was vorig jaar, als Racing Point, vaak best of the rest, maar bivakkeert nu verder terug in de middenmoot.

Lees ook: Mercedes en Aston Martin zagen de bui al hangen: ‘Dit heeft meer effect op ons’

Szafnauer wil daarom ‘met de FIA in gesprek’, vertelt hij aan Sky Sports F1. Aston Martins teamchef zet vraagtekens bij de manier waarop de nieuwe regels begin vorig jaar, toen de coronacrisis uitbrak, voor 2021 zijn doorgevoerd. “We willen weten wat de intentie achter deze reglementswijziging was”, verklaart hij, erop zinspelend dat er meer speelde dan een reglementswijziging ‘uit veiligheidsgronden’, zoals deze door de FIA is aangeduid.

Kort door de bocht zijn de aerodynamische wijzigingen namelijk ingevoerd om de 2021-auto’s af te remmen. Eigenlijk hadden er dit jaar compleet nieuwe auto’s geïntroduceerd moeten worden, maar door de coronapandemie is Formule 1’s regelrevolutie uitgesteld naar 2022. Omdat de auto’s echter elk jaar sneller worden en Pirelli’s 2020-banden dat niet zouden aankunnen, is besloten de downforce te verminderen.

(tekst loopt door onder de foto’s)





De veranderingen aan de vloer en achterkant voor 2021. Beeld: Mercedes AMG F1.

Hoewel hij het niet met zoveel woorden wil zeggen, suggereert Szafnauer dus dat er onder het mom van de veiligheid regels zijn doorgedrukt die de competitieve pikorde al dan niet bewust (maar in zijn ogen waarschijnlijk bewust) op de schop hebben genomen. “Daarom denk ik dat de juiste volgende stap is om het gesprek met de FIA aan te gaan. Om te zien wat er precies is gebeurd – en waarom. Dan moeten we zien of we iets kunnen doen om het eerlijker te maken.”

Lees ook: Mercedes legt uit waarom het Red Bull-filosofie niet kan kopiëren

Horner: ‘Naïef’

Szafnauer stuurt zo aan op nieuwe regelwijzigingen, nog tijdens dit seizoen. Iets wat Red Bull-teambaas Horner nogal in het verkeerde keelgat lijkt te schieten. Al drukt hij dat op z’n Brits beleefd uit. Horner, tegenover Sky Sports F1: “We hebben pas één race gehad. En die is ook nog eens gewonnen door Mercedes. Met een low rake-auto”, verwijst hij naar het concept dat zowel Mercedes als Aston Martin aanhangt, met een vrij vlakke rijhoogte.

“Mercedes sprong in Bahrein beter met de banden om dan wij, terwijl ze hier op Imola enorm sterk ogen”, countert Horner het argument van Szafnauer dat teams met een low rake-auto zwaar gedupeerd zijn. “Los daarvan”, vervolgt hij, “zijn deze regels met unanieme steun doorgevoerd. Aston Martin, of Racing Point zoals het vorig jaar heette, heeft daar toch ook een stem in gehad.”

(tekst loopt door onder de foto)

Foto: Motorsport Images.

“Wij stemden voor 2019 tegen de nieuwe voorvleugels van dat jaar. Die kwamen er toch, en dat deed ons ook pijn”, haalt Horner aan. “Dat moet je dan accepteren. Het is dus een beetje naïef om te denken dat de regels zomaar weer veranderd gaan worden. Zeker op basis van één race en nadat de juiste procedures gevolgd zijn. Ik vind dit allemaal nogal bizar”, aldus Horner.

Rechtszaak?

Het lijkt er desondanks niet op dat Aston Martin het hierbij wil laten. Gevraagd of Aston Martin juridische stappen overweegt, sluit Szafnauer dit niet uit. Al wil hij eerst met de FIA in gesprek. Vorig jaar was Aston Martin-voorganger Racing Point ook al het middelpunt van een technische soap. Toen was er veel ophef om de ‘roze Mercedes’-kopie van het team. De AMR21 van dit jaar is ook nog duidelijk op de Mercedes-filosofie geïnspireerd. Vandaar de problemen.

Lees ook: Soortgelijke problemen, maar is de Aston Martin een groene Mercedes-kopie?