Geruchten om F1-kalender: toch GP’s op Interlagos en Barcelona, geen Vietnam

De Formule 1 presenteert naar alle waarschijnlijkheid nog deze week een kalender waarop toch ‘gewoon’ weer plek is voor races op het Spaanse Circuit de Barcelona-Catalunya en Braziliaanse Interlagos, maar geen Grand Prix van Vietnam staat. De Grote Prijs van Nederland zou zoals verwacht naar september verschuiven.

Dat berichten zowel de BBC als RaceFans, waarbij de BBC stelt dat de officiële versie van de Formule 1-kalender mogelijk dinsdag al gepubliceerd wordt. Het gaat daarbij ondanks alle coronaperikelen in grote lijnen om een vrij ‘standaard’ Formule 1-kalender, met de seizoensstart in in de derde week van maart in Australië, Zandvoort op 5 september en de finale begin december in Abu Dhabi.

Opvallend is zoals gezegd verder dat de Braziliaanse Grand Prix (richtdatum 14 november) toch weer gewoon op Interlagos verreden wordt. Er zingen immers al maanden geruchten rond dat de Formule 1 én Braziliaanse overheid de race naar een nog aan te leggen circuit in Rio de Janeiro willen verplaatsen.

Volgens de BBC en RaceFans zou de race op Interlagos echter een nieuwe promotor krijgen en er zo toch een deal gesloten zijn. Formule 1-eigenaar Liberty Media ligt immers al geruime tijd overhoop met de huidige promotor, Tamas Rohonyi. Het Circuit de Barcelona-Catalunya krijgt er verder ook een jaartje bij.

Geen Vietnam

De Grote Prijs van Vietnam verdwijnt ondertussen zo goed als zeker van de kalender zonder ook maar één keer gehouden te zijn. De race was nieuw op de kalender voor 2020 maar ging dit jaar niet door vanwege de coronacrisis. De arrestatie van de Vietnamese politicus Duc Chung, die nauw betrokken was bij de organisatie van de race, zou de reden zijn voor het niet doorgaan van de GP in 2021.

De Formule 1 zou mogelijk nog wel kijken naar een vervanger voor de Grote Prijs van Vietnam. Daarbij wordt gekeken naar Turkije, Imola of Mugello, waar dit jaar ook al races zijn gehouden om de coronakalender op te vullen.