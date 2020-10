Vaarwel Interlagos? F1 lijkt GP van Brazilië definitief naar Rio de Janeiro te verhuizen

De Formule 1 lijkt in 2021 dan toch de langverwachte verhuizing van de Braziliaanse Grand Prix door te zetten en van het geliefde Interlagos te verkassen naar een nog aan te leggen circuit in Rio de Janeiro.

Dat valt op te maken uit een brief die vertrekkend Formule 1-CEO Chase Carey medio september heeft geschreven aan Claudio Castro, de waarnemend gouverneur van de staat Rio de Janeiro waar de gelijknamige stad uiteraard deel van uitmaakt.

In de brief in kwestie schrijft Carey dat de Formule 1 rond is met de organisatie die de Grand Prix in Rio de Janeiro wil organiseren, en het enkel wachten is op het rondkomen van de vereiste vergunningen. De Braziliaanse president Jair Bolsonaro is ook groot voorstander van een race in Rio.

Over een race in Rio de Janeiro wordt al enkele jaren gespeculeerd. Dat het de stad aan een geschikt Formule 1-circuit ontbreekt, mag de pret daarbij niet drukken. Een van de ideeën is in de wijk Deodoro te racen, waar ook bij de Olympische Spelen van 2016 evenementen zijn gehouden.

De oude legerbasis in Deodoro zou daarbij de aangewezen plek zijn. Een mogelijk probleem hierbij is wel dat het aanleggen van een circuit in deze wijk met het kappen van het nodige bos gepaard zou gaan, waar veel weerstand tegen bestaat.

Daarnaast is het huidige thuis van de Braziliaanse Grand Prix, Interlagos, zoals gezegd een geliefde baan. De Formule 1 wil hier echter weg omdat Interlagos al enkele jaren geen fee betaalt voor de race – een ‘cadeautje’ van ex-Formule 1-baas Bernie Ecclestone, een goede vriend van de racepromotor daar.

Interessant hierbij is dat het contract tussen de Formule 1 en Interlagos officieel tot en met 2020 loopt. De editie van dit jaar gaat niet door vanwege de coronacrisis en hoewel voor veel circuits geldt dat de contracten om deze reden met een jaar verlengd zijn, is maar de vraag of dit voor Interlagos zo is.

Tamas Rohonyi, promotor van de race op Interlagos, leek nattigheid te voelen toen de Formule 1 in juli in zijn optiek eenzijdig liet weten de race te annuleren vanwege corona. Volgens hem viel het toen wel mee met de situatie in Brazilië en gebruikte de sport de pandemie als excuus om de race te schrappen.

Dat het wel meeviel, was overigens niet waar. Brazilië stond destijds tweede op de lijst met coronabesmettingen (inmiddels derde, na de Verenigde Staten en India). Rohonyi dreigde echter met juridische stappen tegen de Formule 1-organisatie, met wie het al langer niet botert.

