Promotor boos om schrappen GP Brazilië: ‘Lijkt haast alsof ze een reden hebben bedacht’

Tamas Rohonyi, de promotor van de Grand Prix van Brazilië, is boos dat Formule 1-eigenaar Liberty Media een streep door de race op Interlagos heeft gezet en vindt de redenen die hiervoor zijn opgegeven ‘niet te accepteren’.

Rohonyi, die de race gewoon door wilde laten gaan, geeft in gesprek met Motorsport.com aan dat de beslissing om niet in Brazilië te racen vanuit Liberty Media is gekomen. Volgens hem kan een race contractueel gezien echter alleen eenzijdig worden afgelast als sprake is van force majeure (overmacht) en dat is volgens de promotor van de race in São Paulo niet het geval.

De door Liberty Media aangehaalde redenen (“de vloeibare situatie rondom de coronapandemie, lokale restricties en de veiligheid van lokale gemeenschappen en onze collega’s”, valt in het persbericht te lezen) vallen daar in zijn ogen niet onder. Dit ook omdat de situatie in São Paulo, stelt hij, wel meevalt. “Het gaat in São Paulo beter dan in de rest van Brazilië en relatief gezien ook beter dan in Engeland.”

“Als je dan het schrijven leest dat we vanuit de Formule 1 hebben ontvangen, is dat gewoon niet steekhoudend. Het lijkt haast wel of ze een reden hebben bedacht om de race te annuleren”, vindt Rohonyi. Een andere reden zou, zo zegt Rohonyi, zijn geweest dat vijf teams hun zorgen hadden geuit over de race in Brazilië.

Dat laatste is – ondanks Rohonyi’s opmerkingen – niet vreemd. Brazilië staat tweede op de lijst met coronabesmettingen, met 2.3 miljoen. De curve loopt ook nog altijd op. In de staat São Paulo is het aantal besmettingen relatief gezien beperkt, maar in absolute aantallen voert São Paulo door het grote aantal inwoners de lijst aan met 460,000 besmettingen, blijkt uit cijfers van de New York Times.

In Brazilië wordt verder stukken minder getest dat in Engeland. Opvallend is verder dat São Paulo deze week vanwege de coronasituatie aankondigde haar beroemde carnavalsfeest in 2021 uit te stellen. Wat de Grand Prix betreft, zinspeelt Rohonyi erop dat het afgelasten mogelijk nog een juridisch staartje krijgt, ook omdat er geld van de (plaatselijke) overheid in het onderhoud van het circuit is gestoken.

