‘Dit jaar geen races op Amerikaans continent’

De Formule 1 racet dit jaar “zeer waarschijnlijk” niet in Noord- en Zuid-Amerika. Dat meldt Motorsport.com. Gezien de ontwikkelingen van het coronavirus in de Verenigde Staten, Brazilië en Mexico zou F1-eigenaar Liberty Media besloten dit jaar geen GP’s te organiseren aan de andere kant van de Atlantische Oceaan.

Tien races staan er voorlopig op de kalender en Liberty Media is druk in de weer te kalender verder in te vullen. Op woensdag bevestigde de Hockenheimring dat het, ondanks eerdere berichten, geen Grote Prijs zal organiseren in 2020. De onderhandelingen met de Nürburgring en Sepang in Maleisië zouden volgens verschillende bronnen dan weer wel in de goede richting evolueren.

Motorsport.com meldt op vrijdag dat Liberty Media ondertussen ook besloten heeft het Amerikaanse continent in 2020 links te laten liggen. Daardoor zouden Canada, Brazilië, Mexico en de Verenigde Staten definitief geen plekje krijgen op de herziene kalender.

De Formule 1 hoopt nog altijd vijftien tot achttien races te organiseren in 2020. Algemeen wordt verwacht dat er aan het einde van het jaar nog twee races in Bahrein en een GP-weekend in Abu Dhabi worden gehouden. Op die manier haalt de F1 het minimale aantal van vijftien races en voldoet het aan haar verplichtingen aan de TV-zenders.

