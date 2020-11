Toto Wolff reorganiseert Mercedes om volle kalender 2021 dragelijk te maken

Officieel is de kalender nog niet maar met de toevoeging van Saudi-Arabië lijkt het wel zeker dat Liberty Media en F1 van plan zijn 23 afspraken in de agenda te noteren voor 2021. Dat betekent een nog hogere werkdruk voor teams en Mercedes-baas Toto Wolff ziet zich genoodzaakt de organisatie op de schop te gooien.

Leuk is anders maar Wolff ziet wel de noodzaak van een uitdijende kalender. “Je moet Formule One Management (FOM) vertrouwen dat ze de juiste beslissingen nemen”, zegt hij tegen Racefans.net. “F1 is altijd al zowel big business als entertainment geweest, het vinden van de balans tussen verzadiging en exclusiviteit is de belangrijkste vraag die ze zichzelf moeten stellen. Wij zijn afhankelijk van hun expertise, we delen als teams de inkomsten.”

Met een kalender van 23 races over de gehele wereld delen teams ook logistieke zorgen. “De kosten daarvan, het reizen naar al die plekken. Die zorgen zijn substantieel. De druk op alle mensen die onderdeel uitmaken van dit reizende circus wordt groter en groter elk jaar met de races die erbij komen. Het begon met double-headers, dat was al niet erg leuk voor hen die hun families moesten missen. Toen kwamen er de triple-headers, volgend jaar hebben we er twee van en ook nog meerdere double-headers. Daar is geen makkelijk oplossing voor.”

Wolff heeft wel een idee om het bestaan van zijn personeel iets makkelijker te maken. “Het is onmogelijk om dezelfde groep mensen naar alle 23 races te sturen. Er zal een harde kern zijn die dat helaas zal moeten doen. Maar we moeten ons zo organiseren dat er ook uitgerust kan worden, de batterij moet worden opgeladen. Daar wordt een structuur voor opgezet zodat dit mogelijk is. Want ik denk dat het weleens behoorlijk zwaar zal worden, zowel fysiek als mentaal.”

