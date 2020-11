GPDA-voorzitter Wurz voorziet grote problemen voor circuits met kortere raceweekenden

Liberty Media wil gas geven in 2021 en de kalender nog verder uitbreiden. Waar er voor dit jaar al 21 Grands Prix gepland stonden, willen de Amerikaanse eigenaren van de Formule 1 voor volgend jaar 22 deels verkorte raceweekenden op de agenda zetten. Alexander Wurz, voorzitter van de coureursvakbond GPDA laakt het plan.

De voorlopige kalender van 2021 telt een recordaantal van 23 races, zo meldden Duitse media vorige week. De eerste Grand Prix van Nederland in 36 jaar wordt volgens De Telegraaf hoogstwaarschijnlijk niet in mei, maar later in september gehouden. De opzet bevat in principe dezelfde races als er voor 2020 gepland waren plus Saoedi-Arabië, de wedstrijd op een stratencircuit in Jeddah zou aan het eind van het seizoen gepland worden.

Afgelopen weekend vond er in Imola het eerste verkorte weekend plaats, 1 training op zaterdag en ’s middags meteen kwalificeren. Een format waarmee Liberty Media de propvolle kalender draaglijker denkt te kunnen maken. “Mensen die werkzaam zijn in de Formule 1 worden al tot hun limieten gedwongen met 21 races, daarom proberen ze ze nu met kortere weekenden te ontlasten”, aldus Wurz bij het Oostenrijkse ORF.

“Als je de vrijdag bijvoorbeeld schrapt bij zes Grands Prix, heb je weer zes 6 extra dagen voor meer weekenden. De Formule 1 is hierbij gebaat omdat ze met meer races meer zullen verdienen”, vervolgt Wurz. “Vervolgens zitten de organisaties met extra kosten, zij betalen voor de Grand Prix. Zij hebben al moeite om winst te maken en deze nieuwe opzet is verre van ideaal. Het kost hen bijna hetzelfde om het te organiseren maar ze hebben een dag minder om het terug te verdienen. De winstgevendheid van circuit gaat omlaag maar dat lijkt de rechtenhouders van de Formule 1 niets uit te maken.”

