Carey: ‘2021 kalender ziet er weer ‘normaler’ uit, maar we moeten rekening blijven houden met COVID-19 ‘

Door het coronavirus worden er dit jaar races verreden op circuits waar de Formule 1 nog nooit geweest is of al langere tijd niet meer geweest is, maar de kalender van 2021 gaat er weer wat ‘normaler’ uitzien, zegt Formule 1 CEO Chase Carey.

Volgens Chase Carey, die aan het einde van het jaar afzwaait als CEO van de Formule 1 en vervangen wordt door oud Ferrari-teambaas Stefano Domenicali, gaat de 2021 kalender meer lijken op de oorspronkelijke kalender van 2020. “Formule 1 is een wereldwijde sport en dit seizoen hebben we hoofdzakelijk in Europa geracet en hebben we de andere werelddelen overgeslagen. Historische circuits zoals Silverstone, Monza, Spa-Francorchamps en Monaco zijn belangrijk voor ons, maar volgend jaar hebben we weer wat meer afwisseling met modernere circuits”, vertelt Carey in Beyond the Grid.

De kalender is ook bijna afgerond. “We zijn in vergelijking met de voorgaande jaren nog niet zo ver in het proces aangezien we pas net de kalender van dit jaar af hebben. We moeten voor de kalender van volgend jaar nog de puntjes op de ‘i’ zetten. Het lijkt dus op de originele 2020 kalender, alleen moeten we rekening blijven houden met COVID-19, aangezien we niet weten hoe het virus zich gaat ontwikkelen”, aldus de CEO van de Formule 1.

“We gaan hopelijk weer onderweg naar hoe het was voor het coronavirus met evenementen rond de races en hopelijk zijn de fans op elk circuit weer welkom”, zegt Iers-Amerikaanse zakenman.

