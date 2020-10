Kalender 2021 volgens Todt lastige klus: ‘Nog veel onduidelijkheden’

Waar en wanneer begint volgend jaar het Formule 1-seizoen? Dat is door het coronavirus nog steeds de grote vraag. “De voorlopige kalender is nog niet gepresenteerd doordat er veel onduidelijkheden zijn.”

“Het is een moeilijke situatie”, geeft Jean Todt, president van de internationale autosportfederatie (FIA), toe. “De hele wereld heeft last van COVID-19. We konden gelukkig in juli aan het seizoen beginnen door het harde werken van iedereen”, vertelt de Fransman aan Sky Italia.

De definitieve kalender wordt normaal gesproken in oktober onthuld, maar nu is zelfs de voorlopige kalender nog niet bekendgemaakt. Volgens Todt komt dat omdat er nog veel vraagtekens zijn over volgend jaar.

De organisatie van de Grand Prix van Australië zei onlangs tegen Racefans dat de Grand Prix van Australië ‘gewoon’ in maart wordt gehouden, maar zelfs dat kan Todt niet bevestigen. “Er zijn zoveel onduidelijkheden. We hopen dat we straks een kalender kunnen presenteren die er enigszins normaal uitziet”, aldus de FIA-president.

