Wolff: ‘Overwinningen zonder echt uitgedaagd te worden, zijn niet erg bevredigend’

Mercedes is al zeven seizoenen lang de dominante factor in de Formule 1. De Duitse renstal is sinds 2014 ieder jaar kampioen geworden en is twee seizoenen echt uitgedaagd door Ferrari. “De overwinningen smaken minder zoet als je niet uitgedaagd wordt”, zegt Wolff.

Mercedes kan dit weekend voor de zevende keer op rij kampioen worden bij de constructeurs en dat na twaalf races. De Duitse renstal werd in 2017 en 2018 uitgedaagd door Ferrari, maar wisten toen nog best wel makkelijk kampioen te worden. Vorig jaar won Mercedes 15 van de 21 races en dit seizoen staat de teller na elf races op negen overwinningen. Ook staat er dit seizoen elke race een Mercedes op pole. Het zijn indrukwekkende cijfers, maar Mercedes wordt niet echt uitgedaagd en dat vindt Toto Wolff jammer.

Lees ook: Marko optimistisch: ‘We kunnen weer het beste chassis van de Formule 1 bouwen’

“Je moet altijd nederig blijven en je moet natuurlijk genieten van je succes. Maar ik realiseerde me dat ik van competitie hou. Ik geniet ervan als een Red Bull ons uitdaagt en als het niet zeker is of je wint of verliest. Daar geniet ik veel meer van dan een weekend waarin je helemaal niet uitgedaagd wordt”, zegt Wolff in Beyond the Grid.

“Aangezien we volgend jaar de reglementen hetzelfde blijven en Red Bull nu al dichterbij komt, kan ik alleen maar zeggen: kom maar op. We hebben een uitdaging nodig”, aldus de teambaas van Mercedes.

Lees ook: Parabolica, aflevering 11: ‘Mercedes is het beste team ooit in de moderne F1’