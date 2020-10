Marko optimistisch: ‘We kunnen weer het beste chassis van de Formule 1 bouwen’

Red Bull had in het begin van het seizoen problemen met de auto, maar volgens Helmut Marko zijn de problemen opgelost en ziet de toekomst er weer rooskleuriger uit. “We geloven er in dat we weer het beste chassis van het veld kunnen bouwen.”

Na een moeilijke seizoenstart dicht Red Bull de laatste paar races langzaam maar zeker het gat naar Mercedes. Dat ziet ook Helmut Marko.

Lees ook: Shovlin: ‘Red Bull is dichterbij gekomen door verbod op kwalificatiemodus’

“We waren op de Nürburging al een stuk dichterbij gekomen. We hebben een moeilijke tijd gehad met deze auto, maar het is nu duidelijk waarom. We weten waar het mis is gegaan met de aerodynamica”, vertelt Marko aan Sky Deutschland.

De oplossing was niet zo simpel, zegt de adviseur. “We konden niet zomaar het ontwerp van de auto aanpassen en ook was het met al die dubbelheaders lastig om de problemen op te lossen”, aldus de Oostenrijker.

“We hopen weer net zoals vroeger het beste chassis te bouwen. Om dat te bereiken, moeten we de auto blijven ontwikkelen”, zegt Marko.

Lees ook: Russell lovend over Portimão: ‘Een circuit met karakter’