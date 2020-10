Russell lovend over Portimão: ‘Een circuit met karakter’

George Russell reed in 2015 voor het laatst op Portimão en vindt het geweldig dat het circuit op de kalender staat. “Het is echt een prachtig circuit.”

In 2015 reed de Brit met de Formule 3 op het circuit in de Algarve. Hij is lovend over het circuit, maar snapt niet waarom de Formule 1 voor de snelle eerste bocht heeft gekozen. “Bocht één was een probleem in de Formule 3. Iedereen sneed die eerste bocht af”, vertelt Russell aan Motorsport.

“Dus besloot de organisatie om de haarspeldbocht te gebruiken. Ik ben verbaasd dat de Formule 1 dat niet heeft gekozen. Het zou namelijk ook voor het racen beter zijn. Dan heb je een langzame bocht aan het einde van een lang recht stuk”, aldus de Formule 2-kampioen van 2018.

“Maar het is wel een geweldig circuit, met veel karakter. Het gaat een uitdaging worden voor de teams, aangezien we geen data hebben”, zegt de Brit in de Williams preview.

Ook Nicholas Latifi heeft in het verleden op Portimão gereden. “Wat ik me van die testdag kan herinneren, is dat het een technisch circuit is met veel hoogteverschillen en blinde bochten. Het is bijna een achtbaangevoel”, stelt Latifi.

