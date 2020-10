Norris op bekend terrein: ‘Weet niet of het mij een voordeel geeft’

Lando Norris haalde op de Nürburgring voor de eerste keer dit seizoen niet de finish. Hij hoopt dat hij op Portimão, waar hij in het verleden al een keer testte voor McLaren weer punten kan pakken.

Lando Norris kwam in 2017 twee dagen in actie met de MP4-26, de McLaren-bolide uit 2011 op Portimão. “Ik reed hier in 2017 en dat was anders dan de gebruikelijke testrondes op Silverstone. Ik weet niet of het mij een voordeel geeft, maar dat zullen we wel zien”, aldus Norris in de McLaren preview.

Op de Nürburgring viel Norris uit terwijl hij op podiumkoers was. “Daar baal ik nog steeds van. Ik gaf alles, maar het mocht niet zo zijn. We zijn veel punten misgelopen, maar we zijn nog steeds in gevecht met Racing Point en Renault”, zegt de Brit.

Carlos Sainz heeft in tegenstelling tot zijn teamgenoot nog nooit geracet op Portimão. “Het is een onbekend circuit voor mij, net zoals voor de meeste coureurs. Ik kijk uit naar de uitdaging. Onze rivalen presteren goed de laatste tijd en wij willen in het gevecht blijven voor de derde plaats in het kampioenschap”, vertelt Sainz.

