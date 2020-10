Sainz: ‘Vervelend om ‘slechts’ elfde te staan in raar jaar’

Carlos Sainz kent een wisselvallig seizoen tot dusver. Goede resultaten worden afgewisseld met uitvalbeurten, tot ergernis van de Spanjaard. “Ik had 30 á 40 punten meer moeten hebben.”

Vorig jaar werd de Spanjaard zesde in het kampioenschap en versloeg hij Pierre Gasly en Alexander Albon, maar dit jaar staat de McLaren-coureur ‘slechts’ elfde in het kampioenschap, ondanks een tweede plaats op Monza. Maar de Spanjaard viel ook twee races op rij uit en miste in België zelfs de start van de race.

“Het is vervelend. Ik vind zelf dat ik aan een goed seizoen bezig ben en als ik niet die fout maakte in Rusland was dit waarschijnlijk mijn beste seizoen tot nu toe geweest”, vertelt Sainz aan Motorsportweek.

“Ik voel dat ik op mijn toppen van mijn kunnen presteer en dan is het raar dat ik slechts elfde in het kampioenschap sta. Het gaat niet zoals ik dat wil. Ik heb nog niet de kans gehad om een sterke reeks neer te zetten en dat is echt vervelend want ik had echt gewoon 30 á 40 punten meer moeten hebben”, stelt de Spanjaard.

