Coureurs eensgezind: ‘Strafpuntensysteem moet anders’

Het strafpuntensysteem ligt al een behoorlijke tijd onder vuur bij de coureurs. De meeste coureurs zijn niet blij met dit systeem en vinden dat er veranderingen doorgevoerd moeten worden. “Het is onzin dat je strafpunten krijgt als je blauwe vlaggen negeert.”

Lewis Hamilton kreeg in Rusland, toen hij zijn proefstarts op een verkeerde positie maakte, twee strafpunten op zijn licentie. Hamilton was niet blij met die strafpunten, aangezien Mercedes hem de instructie gaf om elders een proefstart te maken. Na de race werden de strafpunten ingetrokken.

Het voorval in Rusland heeft ervoor gezorgd dat de discussie over het systeem weer is opgelaaid. Op de Nürburgring werd er tijdens de drivers briefing uitgebreid gesproken over het strafpuntensysteem. “Soms worden er tijdens de race strafpunten uitgedeeld en worden ze na de race ingetrokken. Daar moet goed naar gekeken worden”, vindt Daniil Kvyat.

“Als je iets gevaarlijks doet en je krijgt strafpunten dan is het logisch, maar als je bijvoorbeeld blauwe vlaggen negeert en je krijgt dan strafpunten, dat vind ik persoonlijk onzin”, vertelt de Rus aan Autosport.

“We moeten altijd in staat zijn om de limieten op te zoeken. Ik vind dus dat er veranderingen doorgevoerd moeten worden”, zegt de Alpha Tauri-coureur. Pierre Gasly sluit zich aan bij zijn teamgenoot.

“Ik ben geen fan van het systeem. Daniil kreeg strafpunten voor iets wat in mijn ogen niet gevaarlijk was. Het is gewoon raar. Soms heb je een aanvaring met een andere coureur, maar dat hoort bij de sport. Ik denk dat een strafpuntensysteem niet de juiste manier is om het racen netter te maken. We zijn oud en wijs genoeg om het als coureurs op te lossen”, aldus de Fransman.

Lando Norris hoopt dat de stewards nu beter begrijpen wanneer ze strafpunten moeten uitdelen. “Ze moeten alleen strafpunten geven als iemand iets gevaarlijks of iets onveiligs doet”, vindt de McLaren-coureur. “Het is gelukkig nu iets duidelijker geworden”, aldus Norris.

