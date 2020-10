Renault ziet kansen in 2021 met ‘grote boze haai’ Alonso

Renault-teambaas Cyril Abiteboul heeft altijd volgehouden dat de focus voor het team vol op de regelrevolutie voor 2022 ligt en 2021 ondanks de komst van Fernando Alonso een tussenjaar is. Dat eerste is nog altijd zoveel mogelijk het geval, maar voor 2021 ziet hij gezien Renaults recente vooruitgang toch kansen.

Dat vertelt Abiteboul aan Racer.com, met de Fransman die aanhaalt dat Alonso ook kansen ziet, naar aanleiding van zijn recente test voor Renault en de verbeterde prestaties van de Franse fabrieksformatie. “Toen hij bij het team tekende, had hij het vooral over 2022. Nu hij ziet hoe het team zich ontwikkelt, krijgt hij ook steeds meer interesse in 2021.”

“Fernando is daarbij als een haai”, legt Abiteboul uit. “Een grote, boze haai. Zodra hij bloed ruikt, wil hij aanvallen”, zo omschrijft de Renault-teambaas dat 2021 dus zeker niet zomaar meer een tussenjaar zal zijn voor tweevoudig wereldkampioen Alonso en het team, dat in 2021 overigens als Alpine verder gaat.

Ondanks dat 2021 dus een seizoen is waar het team ineens een stuk meer van verwacht, benadrukt Abiteboul dat er nog altijd niets is veranderd aan Renaults filosofie met oog op 2022 – het jaar van de grote regelrevolutie. “We werken nu nog vol aan de 2021-auto, maar zodra het vanaf 1 januari 2021 is toegestaan, ligt 2021 in dat opzicht achter ons en richten we onze aandacht vol op de auto voor 2022.”

“Dat verandert niet, zelfs niet nu de resultaten beter worden of als Alonso ons volgend jaar pusht. 2022 blijft absoluut onze prioriteit.”

