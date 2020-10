Alonso positief verrast door 2020-Renault: ‘Moet zelf nog wat op snelheid komen’

Fernando Alonso is na zijn terugkeer achter het stuur onder de indruk van Renaults 2020-auto én -motor. De Spanjaard zelf is daarentegen nog niet helemaal op snelheid, erkent hij.

De 39-jarige Alonso keert in 2021 terug in de Formule 1 bij Alpine, zoals het team van Renault dan heet. Hij maakt daarmee na twee jaar afwezigheid zijn comeback – hij reed zijn laatste Grand Prix immers eind 2018. Sindsdien heeft Alonso alleen begin 2019 nog tweemaal een Formule 1-auto getest voor het team van McLaren. Het was dus weer even inkomen voor de tweevoudig kampioen.

“Het was amazing om weer met een Formule 1-auto te rijden en de snelheid te voelen”, geniet Alonso desondanks nog na. “Alles komt zo snel op je af, van de ene op de andere bocht, en dan die enorm krachtige remmen en alles wat een Formule 1-auto nog meer te bieden heeft”, mijmert Alonso. “Het was geweldig om dat weer te voelen.”

Dat gezegd hebbende, liep de Spanjaard ondanks dat het een filmdag was naar eigen zeggen een beetje achter de auto aan. “Ik kon niet het maximale uit de auto halen, want ik ben nog niet helemaal terug op snelheid”, erkent hij. Renaults RS20 heeft hem ook ‘positief verrast’, vertelt Alonso, net als de motor. “We weten dat de auto het de laatste races goed doet, en ik voelde de grip en het potentieel ook.”

