Shovlin: ‘Red Bull is dichterbij gekomen door verbod op kwalificatiemodus’

In Monza werd de kwalificatiemodus verboden en volgens Andrew Shovlin, de hoofdengineer van Mercedes, heeft dat ervoor gezorgd dat Red Bull dichterbij is gekomen.

Vanaf Monza mochten de teams maar nog één motorstand gebruiken tijdens de kwalificatie en de race. Daarnaast werd ook de kwalificatiemodus afgeschaft. Sindsdien is het gat tussen Mercedes en Verstappen in de kwalificaties steeds kleiner geworden. In Monza was het gat negen tienden en op de Nürburgring was het gat ‘slechts’ een kleine drie tienden. Andrew Shovlin kan niet anders concluderen dat Red Bull dichterbij is gekomen.

“Ze zijn zeker dichterbij gekomen”, vertelt Shovlin in de F1 Nation podcast. “Verstappen en Hamilton waren in Q2, toen ze de beste rondes reden, enorm aan elkaar gewaagd. Bottas reed werkelijk een briljante ronde in Q3, maar we zien echt dat ze dichterbij zijn gekomen”, aldus de engineer van Mercedes.

Dit komt volgens hem mede door de afschaffing van de kwalificatiemodus, maar ook door de ontwikkelingssnelheid van Red Bull. “Ze kunnen de auto razendsnel ontwikkelen, maar dat is iets wat de laatste jaren vaker hebben gezien. Ze hebben meestal niet de beste start van het seizoen, maar zijn aan het einde van het jaar meestal erg sterk”, zegt Shovlin.

“Het gaat steeds moeilijker worden voor ons om poles te pakken en races te winnen”, denkt de Brit.

