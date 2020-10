Gasly rekende op mooie tijden voor Honda: ‘In 2023 hadden ze voor het kampioenschap kunnen vechten’

Honda vertrekt aan het einde van 2021 uit de Formule 1 en volgens Pierre Gasly is dat enorm jammer. “Honda had vanaf 2023 mee kunnen vechten voor de wereldtitel”, zegt de Fransman.

Na een paar moeizame jaren leek Honda in 2018 de weg naar boven te hebben ingeslagen. In 2019 won Honda voor de eerste keer sinds 2006 een race en dit jaar is Honda met Red Bull op weg naar de beste klassering in het constructeurskampioenschap sinds 2004, toen BAR Honda ook tweede werd. Volgens Pierre Gasly, die de Italiaanse Grand Prix won, had Honda vanaf 2023 weer mee kunnen vechten voor de wereldtitel.

“Als je kijkt waar ze drie jaar geleden stonden en kijkt waar ze nu staan, dan denk ik dat ze binnen drie jaar weer voor de wereldtitel hadden kunnen vechten”, zegt Gasly in gesprek met Motorsport-week.

“Tuurlijk had ik het liefst gezien dat ze in de sport waren gebleven, ze vechten namelijk nu steeds vaker mee om overwinningen en podiums”, aldus de Alpha Tauri-coureur.

