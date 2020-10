Parabolica, aflevering 11: ‘Mercedes is het beste team ooit in de moderne F1’

De Formule 1 racet dit weekend voor het eerst op het Portugese Portimão. FORMULE 1-verslaggevers André Venema en Daan de Geus blikken vooruit op het weekend op dit prachtige circuit, dat uiteraard uitvoerig geanalyseerd wordt door Ho-Pin Tung. Verder gaan we dieper in op Red Bulls inhaalslag op Mercedes en toont huisfotograaf Peter van Egmond exclusieve foto’s van het bezoek van een zeer jonge Max Verstappen aan Portimão. Dit is aflevering 11 van Parabolica!

