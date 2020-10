Vettel geen voorstander van schrappen vrijdag: ‘Schrap dan de donderdag’

Tijdens de Grand Prix van Emilia-Romagna wordt het tweedaagse raceweekend uitgetest. Mocht dit systeem in de toekomst vaker gebruikt gaan worden, dan ziet Vettel het liefst de donderdag verdwijnen.

Op donderdag lopen de coureurs samen met de engineers een rondje over het circuit en staan ze de media te woord en dat is iets wat Vettel het liefste overslaat. “Als niemand rijdt op vrijdag, hoeven mensen niet naar het circuit te komen en zijn er minder trainingen”, zegt Vettel in gesprek met Motorsport-total.

Lees ook: Norris op bekend terrein: ‘Weet niet of het mij een voordeel geeft’

“Ik heb geen idee wat het plan is, maar als het aan mij ligt mogen ze de donderdag cancelen”, aldus de Ferrari-coureur.

“Als je de vrijdag weghaalt heb je geen kans meer om aan de auto en aan de setup te werken. Je moet dus meer werk verzetten voor het weekend begint. En ook wordt de rol van de engineers kleiner”, stelt de Duitser.

Lees ook: Gasly rekende op mooie tijden voor Honda: ‘In 2023 hadden ze voor het kampioenschap kunnen vechten’