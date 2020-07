F1 bevestigt: Mugello en Sotsji toegevoegd aan kalender 2020

De kalender van dit seizoen heeft er weer twee races bijgekregen: op 13 september mag Ferrari zijn feestje van de 1000e Grand Prix op Mugello vieren, twee weken later slaat het circus zijn tenten op in Sotsji.

Met de toevoegingen bestaat de kalender dit jaar nu uit 10 races, de F1 spreekt ook vandaag nog altijd de ambitie uit tussen de 15 en 18 races te willen rijden. Verdere aankondigingen hopen ze op korte termijn te kunnen doen.

Het zal de eerste keer zijn dat de F1 op Mugello te gast is voor een Grand Prix. In 2012 werd een keer getest en kon het circuit rekenen op flink wat enthousiasme van de coureurs. Ferrari-baas Mattia Binotto kent het complex goed, uiteraard ook uit zijn tijd hij op de motorafdeling werkte en er veel testwerk werd verricht op de baan in Toscane.

“Ik heb zoveel herinneringen aan de baan, het was de plek waar ik met het team auto’s probeerde te verbeteren. Dan dagdroomden we weleens over hoe het zou zijn als we hier de strijd aan zouden kunnen gaan met de concurrentie. En nu gaan we er onze 1000ste GP beleven, het is een geweldig gevoel. Ik kan niet wachten tot die droom straks in september uitkomt.” De Grand Prix wordt dus een week na de Italiaanse GP in Monza verreden en zal de Toscaanse Grand Prix gaan heten.

De tweede toevoeging is dus die van Rusland. Alhoewel, de race gaat eigenlijk door volgens de originele planning op 27 september. “We hebben een geweldige start gehad in Oostenrijk afgelopen weekend”, jubelt Liberty Media-ceo Chase Carey. “We hebben er alle vertrouwen in dat we tot het einde van 2020 kunnen blijven doorrijden. Ik kijk er naar uit om weer terug te zijn in Sotsji, een groots moment in ons seizoen. Deze aankondiging zal een enorme boost betekenen voor onze fans.”