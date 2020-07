Hockenheimring bevestigt: ‘Geen Grand Prix in 2020’

De Hockenheimring, een van de kandidaten voor een plekje op de aangepaste F1-kalender voor 2020, heeft bevestigd dat het geen Grand Prix zal organiseren dit jaar. Zonder publiek blijkt een Grote Prijs financieel niet haalbaar voor het circuit in Baden-Württemberg.



“We kunnen bevestigen dat er in 2020 geen Formule 1-race zal plaatsvinden op de Hockenheimring”, vertelt algemeen directeur Jorn Teske aan RaceFans. “We zijn ons er ook van bewust dat Liberty Media contact heeft gehad met de Nürburgring.” Hoe ver de gesprekken met de Nürburgring gevorderd zijn, weet Teske niet.



De Duitser legt uit waarom de Hockenheimring, na lange tijd onderhandelen, alsnog afziet van een mogelijke Grote Prijs. “Sinds het begin hebben we open kaart gespeeld. Met andere woorden, we hebben regelmatig duidelijk gemaakt dat we niet in staat zijn om een race te organiseren als er financiële nadelen aan verbonden zijn.“

Bovendien spelen ook de Duitse coronamaatregelen een rol. “We hebben duidelijk gemaakt dat we ons ook moeten houden aan de corona-voorschriften van de deelstaat Baden-Württemberg en daarom kunnen we geen evenement met toeschouwers organiseren”, doelt Teske op de regel dat een evenement in de deelstaat maximaal vijfhonderd toeschouwers mag ontvangen. “Dit is geen federale maatregel en dit kan een belangrijke reden zijn voor een beslissing van de Formule 1.”

“De afgelopen weken zijn we flexibel gebleven en hebben we in contact gestaan met de Formule 1, maar uiteindelijk was het duidelijk dat een GP niet haalbaar was omdat de vereisten voor een race binnen Duitsland verschillen van deelstaat tot deelstaat. Het belangrijkste voor de Hockenheimring is ervoor zorgen dat we in een stabiele toestand uit de crisis kunnen komen”, besluit Teske.



