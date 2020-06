Komt er een ‘oval-race’ in Bahrein? ‘Spektakel met drie DRS-zones’

Wat er ook gebeurt met de kalender in 2020, Bahrein is een zekerheidje. En de oliestaat staat ook op de shortlist om mogelijk twee races te organiseren en F1-directeur Ross Brawn opperde zelfs een soort ‘oval-race’. De circuitdirectie en ook wedstrijdleider Michael Masi lijken in ieder geval geen bezwaren te hebben.

Om het beoogde aantal races van 15 te kunnen halen, zou een dubbele race in Bahrein goed uitkomen. De eerste acht races staan genoteerd, de rest van de kalender wordt nog voor 5 juli bekendgemaakt. De verwachting is dat et seizoen zou tot diep in december gaat duren met de afsluiting in het Midden Oosten: Bahrein en Abu Dhabi.

“Het voordeel van Bahrein is daarbij dat er veel circuitconfiguraties zijn”, zei Ross Brawn nog in een interview vorige week. “We zouden dus naar Bahrein kunnen gaan en op twee ‘verschillende’ circuits kunnen racen. Er is zelfs een soort bijna-oval, daarop racen zou heel spannend zijn”, denkt hij. Het Bahrain International Circuit is één van het modernste soort en ook wat die laatst genoemde configuratie betreft zal het aan de voorzieningen niet liggen.

Drie DRS-zones

Het zou betekenen dat de auto’s na bocht 4 het binnenveld overslaan voor een snelle omloop waar je met een beetje fantasie inderdaad een soort oval in kan zien. De 3,5 kilometer biedt genoeg mogelijkheden voor actie op hoge snelheid, meent circuitdirecteur Sheikh Salman bin Isa al-Khalifa. “We hebben het nooit voor een race gebruikt (…) eigenlijk alleen voor corporate events voor Rolls Royce die bijvoorbeeld liever geen harde remmomenten heeft voor de zware auto’s”. aldus de directeur tegen Autosport.

“Het is zeker geen Monza maar het is een baan waar je de auto’s met weinig downforce zal zien dus veel slipstreaming. Hopelijk kunnen we drie DRS-zones instellen.” Wedstrijdleider Michael Masi lijkt er zijn zegen aan te geven. “Wat betreft de reglementen, is er niets dat het tegen kan houden. Helaas hebben we dit soort opties niet in Oostenrijk of Silverstone, maar er zijn plekken zoals Bahrein dus waar het wel mogelijk is.”

“Het zou een manier kunnen zijn om iets in gang te zetten dus waarom niet?”, aldus Masi tegen Speedweek. “We willen A. de integriteit van het kampioenschap in stand houden. En B. willen we een mooi spektakel kunnen bieden aan de tv-kijker en later hopelijk ook de fans ter plaatse.”