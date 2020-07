Volgt na Sotsji weer een Europese triple? ‘Imola, Hockenheim en Portimão op de planning’

Race nummer negen (Mugello) en tien (Sotsji) zijn amper bevestigd, of er wordt al gespeculeerd over het vervolg van de Formule 1-kalender. Volgens het Duitse Auto, Motor und Sport keert de Formule 1 na de race in Rusland terug naar Europa om daar nog een triple header af te werken.

Lees ook: F1 bevestigt: Mugello en Sotsji toegevoegd aan kalender 2020

Want, zo weet de publicatie te melden, Imola, Hockenheim en Portimão staan ook op de planning. Of dat ook in die volgorde is, is niet duidelijk, maar wel dat deze drie races dan als triple header in oktober afgewerkt zouden worden.

Met deze drie Europese race, zou de teller van de Formule 1 op dertien komen. De sport is daarmee dan een goed eind op weg naar het ‘magische’ nummer vijftien; het aantal races dat nodig is om de honderden miljoenen aan tv-geld van rechtenhouders veilig te stellen.

Als de Formule 1 Imola, Hockenheim en Portimão inderdaad op de kalender krijgt, geeft dat een stuk meer zekerheid dan wachten op het al dan niet doorgaan van de races in Canada, Amerika, Mexico en Brazilië, waar grote twijfels om bestaan.

De sport zou dan na de vier Europese triples en het tussendoortje in Rusland het seizoen zoals gepland kunnen afsluiten in het Midden-Oosten, met de races in Bahrein en Abu Dhabi. De mogelijkheid bestaat nog altijd om zowel in Bahrein als Abu Dhabi twee keer te racen om de nummers vol te maken.

Video: Kan jij de keuze maken na rondjes op Mugello, Imola en Portimão?