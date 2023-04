Uit allerlei landen klinkt de laatste tijd belangstelling voor een plek op de Formule 1-kalender. Meestal gaat het daarbij om nieuwe circuits of plaatsen. Maar als het aan de leiding van het circuit van Hockenheim ligt, keert een oude bekende spoedig terug: de Duitse Grand Prix.

Wel historisch, maar niet (meer) rendabel. En dus was het in 2019 einde bericht voor Hockenheim als decor van een Formule 1-race. De huidige circuitdirectie heeft zich nu uitgesproken voor een rentree op de kalender. Daarvoor is een oplossing voorhanden die moet voorkomen dat er opnieuw verlies wordt gemaakt.

Samenwerken

“Onze wereldwijde faam als circuit hebben we te danken aan de Formule 1”, stelt circuitdirecteur John Teske tegenover het Duitse Sport1. “We weten hoe belangrijk het is voor een circuit en de regio om een race op het hoogste niveau te kunnen organiseren. We hoeven daarbij geen winst te maken, maar we kunnen ook geen verlies draaien. De oplossing is simpel: samenwerken met een ander circuit.”

Er was al eens een roulatiesysteem onderling in Duitsland tussen Hockenheim en de Nürburgring als locaties voor de Grand Prix van Duitsland. Teske ziet dat naar eigen zeggen ook nu weer zitten. Een kansrijker plan lijkt echter het eens in de twee jaar organiseren van een race waarbij in het tussenliggende jaar de plek gaat naar een ander Europees circuit.

Onder druk

Op die manier zouden andere onder druk staande races zoals die in Spa-Francorchamps ook hun plek kunnen behouden op de kalender. Die hoeven dan niet te bezwijken aan jaarlijks hoge fees of toenemende concurrentie van andere potentiële Grand Prix-locaties.

Hoe kansrijk de eventuele terugkeer van een race op Hockenheim is, blijft vooralsnog afwachten. Dat Audi in 2026 met een team terugkeert in de Formule 1 zou voor een impuls kunnen zorgen.

