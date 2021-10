Over een paar maanden weten we wat teams voor hun 2022-auto’s binnen de regels hebben bedacht. Meer regels, minder vrijheden, FORMULE 1’s techniekexpert Rob van den Heijkant stipt aan waar de mogelijkheden liggen. “Door het grondeffect zullen coureurs wel sneller een vloer stukrijden.”

Over de beperkingen van de voorvleugels was Van den Heijkant eerder al niet erg te spreken. “Die zien er futuristisch uit, maar er mag bijna niks meer mee: bijna alle profieltjes en hoeken zijn ‘vastgelegd’.” In andere gebieden van de auto is wellicht wel ruimte voor ontwerpers om zich te onderscheiden.

Banden

“Waar nog wel redelijk wat vrijheid zit, is de wielophanging. Misschien dat bepaalde teams met een interessante vondst komen, in plaats van de standaardoplossingen van nu. Rondom de banden mag je echter niet meer zoveel doen qua vleugeltjes en flapjes”, aldus Van den Heijkant. “Die soort ‘kappen’ die eromheen komen, zullen de weerstand van de banden flink verminderen. “

“Zoals gezegd kan de turbulente lucht van de banden niet echt meer worden gereguleerd (zie ‘voorvleugel’) en deze gaat dus recht naar achteren in plaats van dat -ie onder de vloer doorgaat of naar buiten wordt gestuwd. Dat kost downforce, maar juist die dirty air die van de banden kwam en – via de vloer – van de diffuser, maakte het lastig om elkaar te volgen. Nu komt -ie onder je eigen auto en heb je er zelf last van, maar het moet inhalen makkelijker maken.”

Vloer

“Dit is één van de weinige gebieden waar nog wat te halen valt qua creatieve ideeën. Dan kijk ik vooral naar de voorkant van de vloer en het stuk ervoor met de sidepods. Bij de nieuwe auto’s loopt een soort ‘tunnel’ onder de vloer, om het ground effect van vroeger terug te halen. Hoe dat werkt? Er zit nog altijd een plank in het midden, zoals nu. Daarnaast zit een neutrale zone – op een vastgestelde hoogte – en dan loopt het omhoog en krijg je de tunnel, alvorens de vloer aan de buitenzijdes weer omlaag loopt.”

“Die tunnel zuigt of trekt de auto aan de grond, wat veel downforce oplevert. Wat wel een punt is: de vloer is straks aan de zijkanten lager dan nu, en de auto’s krijgen door het grondeffect waarschijnlijk meer roll door de bochten. Reken er dus op dat coureurs heel wat vloeren stuk rijden. Al is er nog discussie geweest of ze de uiteinden van de vloer wellicht van steviger materiaal kunnen maken.”