De introductie van de nieuwe generatie Formule 1-auto’s voor 2022 laat door de strenge regels weinig speelruimte over voor de creativiteit van de aerodynamici en ontwerpers. “Nieuwe regels zijn normaal altijd leuk voor een aerodynamicus”, weet FORMULE 1’s techniekexpert Rob van den Heijkant. Al heeft hij zijn vraagtekens bij de regels voor 2022.

In deze serie buigt Van den Heijkant, zelf 10 jaar actief geweest in de Formule 1 als aerodynamicus, zich over de verschillende aspecten van de 2022-formule, te beginnen met de voorvleugel. “Die zien er futuristisch uit, maar er mag bijna niks meer mee: bijna alle profieltjes en hoeken zijn ‘vastgelegd’.”

Het is een veelgehoord commentaar in de paddock, Red Bull-ontwerper Adrian Newey deed zijn beklag over het kader waarbinnen er gewerkt moet worden. “Ik vind het gewoon zo jammer en een gemiste kans: als je met een compleet nieuw reglement op de proppen komt, zorg dan dat het goed is. Maar dat zijn deze regels gewoon niet”, aldus de sterontwerper.

De regels zijn bedacht om de rol van de voorvleugel zoals deze nu is, in te perken. “Ze hebben de afgelopen jaren qua performance veel impact gehad op de aero – en voor de downforce van de hele auto. De voorvleugel dient in 2022 vooral nog voor pure, platte downforce, om het zo uit te drukken”, aldus Van den Heijkant.

“Met de huidige auto’s wordt de ‘neutrale sectie’ van de voorvleugel, het middendeel, gebruikt om de zogenaamde Y250-vortex (luchtstroom, red.) op te wekken. Die is heel krachtig en loopt middenlangs over de auto en voorziet zo de hele wagen van downforce. Dat effect wordt veel minder.”

“Net als de ‘sturing’ van de wheel wake, de turbulente lucht van de voorwielen die nu nog door de voorvleugel onder de vloer van de auto wordt geleid, wat enorm veel downforce oplevert. Met de 2022-voorvleugels, kan dat allebei niet meer. Vandaar dus dat de voorvleugel straks nog louter dient om downforce te genereren. Veel downforce, weliswaar, maar het is niet langer zo’n ‘spel’ met de rest van de auto.”

