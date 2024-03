De technische innovaties zijn voor velen het leukste onderdeel van de Formule 1. Techniekexpert Rob van den Heijkant heeft voor FORMULE 1 Magazine onder andere de W15 van Mercedes goed bekeken. Naast de vernuftige voorvleugel schijnt hij ook zijn licht op de innovatieve ophanging.

“De bovenste wishbone, dit is het driehoekvormige deel van de ophanging tussen de wielen en de auto, kan Mercedes nu aan de achterzijde op twee hoogtes vastzetten. Dit geeft het team extra afstellingsmogelijkheden”, weet Van den Heijkant.

Normaal, zo stelt de techniekexpert, kun je een wishbone maximaal een paar millimeter verstellen om wat speling te creëren. “Maar op deze manier kun je dit onderdeel op twee verschillende hoogtes vastzetten. Dat kan een voordeel hebben qua aerodynamica en heeft wellicht effect op de luchtstroom die van die nieuwe bijzondere voorvleugel afkomt.”

“Ten tweede heeft dit effect op je anti-dive, dus in hoeverre een auto naar voren duikt tijdens het remmen. Bij het ene circuit is dit namelijk anders dan bij het andere circuit. Met deze oplossing geeft dit je meer afstellingsmogelijkheden tijdens het seizoen. Dan vraag ik me af: waarom hebben andere teams hier niet eerder aan gedacht?”

