De ‘bib’ van Red Bull veroorzaakte veel commotie, maar bleek uiteindelijk een storm in een glas water. Techniekexpert Ernest Knoors legt in Formule 1 Magazine gedetailleerd uit waarom.

De rel rondom de bib van Red Bull was in mijn optiek nou typisch een geval van een storm in een glas water. Het is het aloude spelletje in de Formule 1, waarin je je concurrent een zuur weekend wil bezorgen. Je kunt dit pingpong-effect elk seizoen weer uittekenen. Team X beschuldigt team Y van iets, vervolgens komt team Y weer met iets om team X te ontregelen en dan wordt de bal daarna weer teruggekaatst. We hebben dat dit jaar gezien bij de asymmetrische remmen van Red Bull, daarna het gedoe rondom de achtervleugel bij McLaren en nu roept Zak Brown weer dat de bib van Red Bull illegaal is.

Laat ik eerst eens uitleggen wat zo’n bib is. Aan de onderzijde van de cockpit steekt er een stuk van de vloer naar voren uit, de zogenaamde tea tray, ook wel bib genoemd. Vrij vertaald: het dienblad of slabbetje. Waarom steekt dit stuk uit? Omdat de FIA heeft bepaald dat de houten plank tot daar moet doorlopen. Deze houten plank zit onder elke F1-wagen en mag tijdens een race niet teveel slijten omdat anders diskwalificatie volgt. Op deze manier wil de FIA voorkomen dat de auto’s te laag worden afgesteld.

Uitgehold

Maar voor de aerodynamica is het helemaal niet handig als het chassis tot aan het einde van die plank doorloopt. Daarom hebben de teams dat gedeelte onder de cockpit als het ware uitgehold, zodat we wind daar beter langs stroomt. Vandaar dat dit stukje van de vloer, de bib, daar uitsteekt. Het uiteinde van deze bib is aan de onderzijde van de cockpit bevestigd met een soort veer. Dit zorgt voor flexibiliteit en voorkomt dat de bib, wanneer deze rigide zou zijn, afbreekt wanneer je over een kerbstone rijdt of dat de plank in stukken slaat.

De FIA heeft vastgelegd in hoeverre deze bib mag bewegen en dit wordt ook door hen getest. Als team wil je de bib zo dicht mogelijk bij de grond hebben, dat scheelt behoorlijk in snelheid, maar je wil natuurlijk ook voorkomen dat de plank te veel slijt.

Nu komt het interessante gedeelte. Tijdens de kwalificatie rijd je met 10 kg brandstof en in de race met 100 kg brandstof. Idealiter wil je de bib in de kwalificatie lager afstellen dan in de race, maar dat mag dus niet. Tussen deze sessies staan de wagens namelijk in het parc fermé en zijn veel onderdelen van de auto verzegeld door de FIA, waaronder het gedeelte van de bib en waar je die kunt afstellen. Kortom, je moet tijdens de kwalificatie de bib al hebben afgesteld voor de race en dat is voor het mooie te hoog. Met de huidige auto’s scheelt 1 à 2 millimeter hoger of lager bij zo’n bib echt al een paar tienden op je rondetijd.

Niet verzegeld in parc fermé

Wat is er nu anders bij Red Bull dan bij de concurrerende teams? Zij kunnen de afstelling van de bib vanuit de cockpit regelen en dat gedeelte is nou net niet verzegeld in parc fermé. Dit zou het Oostenrijkse team dus de mogelijkheid bieden in de kwalificatie de bib wél lager af te stellen om het daarna omhoog te draaien voor de race. Dat is waar de controverse is ontstaan.

Er is een mogelijkheid dat Red Bull er iets mee heeft gedaan, maar dat valt niet te controleren. Daarom heeft de FIA nu een verzegeling geplaatst in de cockpit van Red Bull bij het gedeelte waar je de bib kunt afstellen.

Nu kun je dit verhaal heel groot maken en roepen dat ze het zeker hebben gedaan, maar dat weet niemand. Maar als Red Bull dit zou hebben gedaan, dan zoeken ze niet het grijze gebied op, maar overtreden ze de regels. Dat is gewoon honderd procent illegaal. Als je gepakt wordt, dan vlieg je misschien wel uit het kampioenschap. Ik denk niet dat een team als Red Bull, dat strijdt om de titels, dit doet. Het zou ontzettend dom zijn.

Zak Brown pissig

Bovendien staat een aantal onderdelen van de auto beschreven in de open source documenten van de Formule 1-teams. Dit systeem van Red Bull zit al drie jaar op de auto en was gewoon in te zien door de andere teams en FIA. Het is voor mij dan ook hoogst onwaarschijnlijk dat ze hiermee de regels hebben overtreden. Ik vind het dan ook veel waarschijnlijker dat Zak Brown pissig was dat ze de vleugel moesten aanpassen door Red Bull en dat hij op zoek is gegaan naar iets waarmee hij ze kon sarren.

Het is in mijn ogen dus een storm in een glas water, maar het werkt wel. In Austin ging het hier alleen maar over. Christian Horner, Helmut Marko en Max Verstappen moesten er allemaal wat over zeggen in de media. Dit zorgt voor ruis, afleiding en irritatie. Dat hoort nu eenmaal bij het spelletje rondom een kampioenschap en dat gaat al jaren zo.

