McLaren-teambaas Andreas Seidl roept de Formule 1 op om de triple-headers in de toekomst volledig te vermijden. Bovendien hoopt de Duitser dat de Formule 1 de kalender niet nog verder gaat uitbreiden: “Het is al een zware last.”

Vorig jaar zag de Formule 1 zich genoodzaakt om de triple-headers regelmatig plaats te laten vinden vanwege het coronavirus. Daardoor lag de kalender volledig overhoop, al kon er halverwege 2020 weer een seizoen van start gaan. Met 17 races in 23 weken was de druk op de teams en het personeel enorm. Daarom klonk destijds al geluid dat de Formule 1 triple-headers moest vermijden, al is het dit seizoen dus weer raak. De Grand Prix van Frankrijk werd gevolgd door twee races in Oostenrijk, maar dat is niet de enige triple-header van het seizoen. De Grand Prix van Italië, die dit weekend plaatsvindt, is namelijk de derde opeenvolgende race na Spa-Francorchamps en Zandvoort.

Voor McLaren-teambaas Andreas Seidl is het duidelijk dat de Formule 1 de triple-headers in de toekomst moet vermijden, maar volgens hem moet er nog meer – of eigenlijk minder – aan de kalender gebeuren. De Formule 1 had voor dit seizoen namelijk 23 races op de planning staan, al zijn de 22 die nu nog overeind staan goed voor een record. In de toekomst zou de Formule 1 het aantal races willen laten toenemen.

“Het belangrijkste vanuit mijn oogpunt is dat we het aantal races per jaar niet verder verhogen”, zegt Seidl tegen Motorsport.com. “Wat we nu hebben is al een te zware last voor onze mensen. En dan is een ander belangrijk onderwerp nog het aantal triple-headers. Vanuit mijn oogpunt moeten we ze volledig vermijden, ook om de last voor onze mensen te verminderen. Ze moeten proberen de kalender zonder triple-headers vorm te geven, om eerlijk te zijn”, aldus Seidl.

Foto: BSR Agency