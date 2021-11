Antonio Giovinazzi neemt na dit seizoen afscheid van Alfa Romeo, zo heeft het team bekendgemaakt. Alfa Romeo zet daarmee de deur open voor de komst van Formule 2-coureur Guanyu Zhou, die nu ook meteen officieel bevestigd is als de teamgenoot van Valtteri Bottas voor 2022.

“Antonio Giovinazzi zal het team aan het einde van dit jaar verlaten”, laat Alfa Romeo in een verklaring weten. “Het team wenst hem het beste toe voor de toekomst en bedankt hem voor zijn deelname aan onze reis.”

Er was al lange tijd veel onzekerheid over de toekomst van Giovinazzi bij Alfa Romeo. Zijn contract zou eind dit jaar aflopen en zijn prestaties van de afgelopen jaren spraken niet per se in zijn voordeel. De Italiaan presteerde de tweede seizoenshelft een stuk beter, maar dat was niet genoeg om het team ervan te overtuigen om met hem door te gaan.

Foto: Motorsport Images

“Afscheid nemen van een coureur is nooit makkelijk, zeker in het geval van Antonio, die al zo lang deel uitmaakt van dit team”, zegt teambaas Frédéric Vasseur. “We zullen de herinneringen aan de goede tijden koesteren en lessen trekken uit de slechte tijden, wetende dat deze momenten ons als team hebben doen groeien. We wensen Antonio het beste voor zijn toekomst na het seizoen 2021: voor die tijd hebben we nog drie races om samen een aantal goede resultaten te behalen en het jaar sterk af te sluiten”, aldus de Fransman.

Giovinazzi reed drie seizoenen voor het team uit Hinwil. Hij nam deel aan 59 races voor het Zwitserse team. In 2019 behaalde hij zijn beste resultaat in de Formule 1: hij werd toen vijfde in Brazilië. Bovendien zette hij de Alfa Romeo dit seizoen meerdere keren in Q3.

Ondertussen heeft Alfa Romeo ook bekendgemaakt dat Guanyu Zhou het zitje van Giovinazzi zal overnemen. Hij wordt daarmee de eerste Chinese Formule 1-coureur ooit en zal de teamgenoot van Valtteri Bottas worden. Alfa Romeo kiest dus voor een geheel nieuwe line-up voor 2022 nadat Kimi Räikkönen dit jaar al zijn afscheid van de Formule 1 aankondigde.