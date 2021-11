Antonio Giovinazzi heeft na de aankondiging van zijn vertrek bij Alfa Romeo uitgehaald naar de gang van zaken in de Formule 1. De Italiaan baalt dat ‘geld regeert’ nu Guanyu Zhou zijn zitje vanaf 2022 overneemt: “Dan kan de sport meedogenloos zijn.”

Vanochtend maakte Alfa Romeo bekend dat het na dit seizoen afscheid neemt van Giovinazzi. De Italiaan moet na drie seizoenen bij het team plaatsmaken voor Formule 2-coureur Guanyu Zhou. Er gingen al lange tijd geruchten dat de Chinees het zitje zou overnemen, mede omdat hij een flinke zak geld zou meenemen naar het team. Blick, dat overigens afgelopen weekend al wist te vertellen dat Zhou aangekondigd zou worden, meldde dat het om een bedrag van zo’n 25 miljoen euro zou gaan.

Giovinazzi had gehoopt nog in ieder geval een jaar door te kunnen gaan. Hij gaf al aan dat hij de onzekerheid over zijn toekomst niet fijn vond, maar hij bleef wel hard vechten voor zijn zitje en maakte in de tweede seizoenshelft ook een sterkere indruk. Volgens teambaas Frédéric Vasseur maakte hij ook nog kans om zijn zitje te behouden, maar aan die hoop is dus een einde gekomen.

Het vertrek van Giovinazzi is dus aanstaande, en dat lijkt hem zwaar te vallen. “De Formule 1 is emotie, talent, auto’s, risico’s en snelheid”, schrijft Giovinazzi op Twitter. “Maar als geld regeert, kan het meedogenloos zijn”, bekritiseert hij de gang van zaken. “Ik geloof in de verrassing van een onverwacht resultaat, van de grote of kleine overwinningen, behaald door iemands inzet. Als dit mijn eerste foto in een F1-auto was, dan moet de laatste nog gemaakt worden”, sluit de Italiaan strijdlustig af, gepaard met een foto uit zijn jeugd.