Er zijn nog twee stoeltjes onbezet voor Formule 1-seizoen 2023. Williams is nog op zoek naar een kandidaat naast Alexander Albon en ook Haas heeft naast Kevin Magnussen nog geen zekerheid over de tweede rijder. Het laatstgenoemde team rekent de factor ’thuisvoordeel’ mee bij de zoektocht naar die tweede coureur.

Haas laat de beslissing omtrent de tweede cockpit al lange tijd op zich wachten. Kevin Magnussen was al zeker van een tweede seizoen bij het Amerikaanse team, maar de coureur die naast hem plaatsneemt is nog onbekend. Mick Schumacher heeft volgens Guenther Steiner de beste papieren voor een langer verblijf door ‘het thuisvoordeel dat de Duitse coureur heeft’. Hiermee doelt Steiner op de twee jaar die Schumacher al bij Haas zit en de ervaring die hij daardoor heeft opgedaan. “De huidige rijder heeft altijd een voordeel, als je twee jaar met iemand werkt, is hij de eerste optie”, vertelt Steiner tegen Motorsport.

Een zware crash in Saudi-Arabië startte een lading aan kritiek voor Schumacher | Foto: Motorsport Images

Zware crashes

Schumacher kreeg in het begin van het jaar veel kritiek over zich heen door zware crashes in Saudi-Arabië en Monaco. Later in het jaar wist de Duitser zich te herpakken door puntenfinishes in Engeland en Oostenrijk, maar sindsdien staat Schumacher alweer zeven grands prix droog. In de laatste vijf races wist de voormalig Formule 2-kampioen wel drie keer voor Kevin Magnussen te kwalificeren.

Het Amerikaanse team heeft de laatste tijd überhaupt moeite met het thuisbrengen van punten. Schumacher en Magnussen finishten beiden in de punten in Oostenrijk, maar staan sindsdien droog. Haas staat op dit moment gelijk met AlphaTauri in de constructeurs en vlak achter Aston Martin. De drie teams vechten om plaats 6 in het constructeurskampioenschap waar nu Alfa Romeo staat.

Nico Hülkenberg en Antonio Giovinazzi worden beiden genoemd als mogelijke vervangers van Mick Schumacher, maar de Duitser heeft dus nog steeds het ’thuisvoordeel’ om bij Haas te blijven.

