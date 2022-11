Nico Hülkenberg ziet zijn kansen op het Haas F1-zitje voor 2023 ‘redelijk optimistisch’ in. De 35-jarige Duitser benadrukt dat hij nog geen nieuws te melden heeft, maar geeft tegelijkertijd aan dat er gesprekken plaatsvinden.

Hülkenberg, die begin dit seizoen nog twee keer inviel voor Sebastian Vettel bij Aston Martin, wordt al langer in verband gebracht met een fulltime terugkeer in de Formule 1. Zijn naam wordt genoemd bij Haas, waar hij het zitje van Mick Schumacher kan overnemen. Het contract van zijn landgenoot loopt eind dit jaar af en Haas heeft nog geen besluit genomen over dat tweede zitje, maar wil wel vóór de Grand Prix van Brazilië duidelijkheid geven.

Dat Aston Martin Formule E-kampioen Stoffel Vandoorne heeft binnengehaald als test- en reservecoureur, lijkt ernaar te hinten dat Hülkenberg een overstap gaat maken. Daar kan Hülkenberg echter nog niets over zeggen omdat er ‘nog niks te melden’ valt, zegt hij in gesprek met het Oostenrijkse Servus TV.

“Uiteindelijk is het niet mijn beslissing”, benadrukt Hülkenberg. Wel geeft hij aan dat er ‘nog steeds gesprekken zijn’. Hij ziet zijn kansen op een fulltime terugkeer in de Formule 1 ‘redelijk optimistisch’ in. “Maar we moeten nog even geduld hebben”, aldus de Duitser.

Kevin Magnussen, die al zeker is van zijn zitje bij Haas, nam het onlangs nog op voor Schumacher. “Hij had het in het begin misschien niet helemaal naar zijn zin in deze auto en had misschien een gebrek aan vertrouwen, maar dat vertrouwen heeft hij echt gewonnen”, zei de Deen. “Hij is de afgelopen tijd heel lastig te verslaan. Zoals hij op dit moment rijdt verdient hij absoluut een plek op de grid.”