Deze week zag de motorsportwereld twee keer het bericht dat een contractgeschil uitgevochten gaat worden in de rechtszaal. Beide zaken komen voort uit IndyCar, maar hebben ook raakvlakken met de Formule 1.

McLaren v Alex Palou

De eerste zaak heeft te maken met iets wat deze zomer de headlines opeiste. IndyCar-kampioen Alex Palou had een jaar eerder een deal gesloten met McLaren om in 2024 voor het team te gaan rijden, met name vanwege de connectie met Formule 1. Palou werd dan ook reservecoureur van McLaren in de Formule 1, en het plan was dat hij minstens één keer een vrije training voor het team zou gaan rijden. In augustus kwam echter het bericht naar buiten dat Palou, zoals McLaren-CEO Zak Brown het stelde, ‘geen enkele intentie had om die overeenkomst na te komen’. De Spanjaard wil in plaats daarvan bij zijn huidige werkgever Chip Ganassi Racing blijven.

Dat gaat McLaren niet zomaar accepteren. Net zoals hoe Chip Ganassi een jaar eerder McLaren en Palou voor de rechter sleepte (dat eindigde toen met een afspraak buiten de rechtszaal om) zoekt McLaren nu ook een juridische oplossing. In tegenstelling to Chip Ganassi echter, heeft McLaren er geen behoefte aan om Palou aan zijn contract te houden. In plaats daarvan hoopt McLaren financiële vergoedingen van Palou te krijgen. Het totale bedrag dat het team vraagt? Ongeveer €22 miljoen.

McLaren komt vooral op dat bedrag vanwege geld dat al in Palou was geïnvesteerd en misgelopen inkomsten uit de toekomst. De Spanjaard had namelijk al een voorschot op zijn salaris voor 2024 gekregen. Dat was bovenop het geld dat hij voor zijn rol als test- en reservecoureur in 2023 uitbetaald kreeg. Ook werden er hotelkamers en vluchten voor hem gereserveerd (onder andere in Singapore, waar Palou niet op kwam dagen) en werd er volgens het team veel geld betaald om Palou klaar te stomen voor de Formule 1. Daarnaast maakte McLaren nu extra kosten om een vervanger voor Palou te vinden.

Romain Grosjean v Andretti Autosport

De tweede zaak betreft het team van Andretti, dat recentelijk goedkeuring van de FIA kreeg om tot de Formule 1 toe te treden. In IndyCar reed voormalig F1-coureur Romain Grosjean de afgelopen twee jaar voor het team. Erg succesvol was het niet: ondanks dat Grosjean zo nu en dan een goede race had, eindigde hij beide jaren als dertiende in het kampioenschap. Begin september werd dan ook bekendgemaakt dat de samenwerking niet nog een jaar langer door zou gaan.

Dat klonk op zich logisch en begrijpelijk, maar achter de schermen schijnt er meer aan de hand te zijn geweest. Naar verluidt presenteerde Andretti de Fransman met een contract, wat Grosjean ondertekende. Daarna zou Andretti het contract echter niet hebben ondertekend. Het resultaat daarvan is dus dat Grosjean dacht een zitje te hebben voor volgend jaar, om er vervolgens erg laat achter te komen dat dat niet zo is. Met nog maar een handjevol zitjes vrij in 2024, zet dat Grosjean dus in een erg slechte onderhandelingspositie.

De Fransman zelf laat het er dan ook niet bij zitten. Op X (voorheen Twitter) kondigt hij aan vervolgstappen te nemen. “Ik heb erg genoten van mijn samenwerking met het IndyCar-team van Andretti en ben trots op de resultaten die we samen hebben geboekt. Zelf ging ik ervan uit dat ik in de komende jaren nog langer met de goede mensen van Andretti Autosport zou blijven racen. Ik ben erg teleurgesteld dat dat niet wordt nageleefd. Daarom ben ik begonnen met een proces tegen Andretti Autosport in een poging om mijn rechten te beschermen. Ik wens de teamleden van Andretti het beste.”

Wat Grosjean precies wil is nog niet helemaal duidelijk, maar feit is dat hij ontevreden is met de huidige situatie. De komende tijd zal uit berichten aan de rechtbank blijken wat de eisen van de Fransman zijn. Tegelijkertijd zal hij ook op zoek moeten naar een ander team om bij te racen, mocht het niet lukken om een nieuw contract met Andretti veilig te stellen.

