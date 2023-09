De Britse renstal Mclaren heeft een nieuwe reserve coureur gecontracteerd. Nadat IndyCar-kampioen Alex Palou zich niet aan de afspraken heeft gehouden met het team, heeft McLaren een nieuwe rijder aangetrokken. Japanner Ryo Hirakawa is de nieuwe reservecoureur.

Alex Palou zou volgend jaar eigenlijk voor het IndyCar-team van McLaren gaan rijden, maar besloot samen met zijn persoonlijke team dit toch niet te doen. Deze beslissing is uitgemond in een rechtszaak.

Tijdens een gesprek met Sky F1 noemt Brown niet de naam van de Spanjaard, maar geeft toch een kleine sneer. “We hebben een paar reservecoureurs, omdat het Formule 1 schema erg lang is. Van wie er eentje natuurlijk heeft besloten om niet op te komen dagen in de tweede helft van het seizoen.”

Ryo Hirakawa is gecontracteerd voor zijn eerste rol binnen de Formule 1. De 29-jarige Japanner heeft ervaring in de Super Formula klasse en is momenteel de leider in het rijderskampioenschap van de WEC.

“Ryo is een groot talent, we willen hem vooral de kans geven om een oude auto testen, maar als een reserverijder moet invallen, gaan we beslissingen maken. We hebben meerdere coureurs onder contract staan”, zo zegt Brown.

