Red Bull en Max Verstappen hebben in Monaco hele goede zaken gedaan, door behalve de zege ook gelijk de leiding bij de coureurs én de constructeurs te pakken. “Dit was een geweldige dag met oog op het kampioenschap.”

Dat zegt teambaas Christian Horner in gesprek met Sky Sports F1. De Brit is in de eerste plaats lovend over Verstappen. “Hij had vanaf de eerste bocht alles onder controle en pushte wanneer dat moest. De strategie was ook goed”, meent Horner, die van ‘een fenomenale dag’ spreekt.

Hoewel hij medelijden heeft met Ferrari en Charles Leclerc, met de Monegask die niet van pole kon starten en zelfs niet mee kon doen na zijn kwalificatiecrash, lijkt hij minder mee te leven met Mercedes. Red Bulls grote rivaal had een rampzalige zondag, met Valtteri Bottas die uitviel en Lewis Hamilton die slechts zevende werd.

“Zij hadden een zware dag. Dat gebeurt soms, dat is racen. Voor ons was dit een geweldige dag met oog op het kampioenschap. Het is zó close, dat het belangrijk was voor ons om hier te winnen en goed te scoren en dat hebben we gedaan.”

