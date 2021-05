Sebastian Vettel heeft zijn eerste punten van het seizoen binnen. Op de straten van Monaco stuurde hij zijn Aston Martin naar een knappe vijfde plek.

“Het is een goede dag voor ons, met beide auto’s in de punten”, zegt Vettel na de race. “We kunnen blij zijn. Dit hadden we nodig, denk ik.” De verwachtingen van Aston Martin waren hoog bij aanvang van het seizoen. Het team dat vorig jaar door het leven ging als Racing Point, won vorig jaar zelfs nog een race. Dit jaar vallen de prestaties echter tegen.

“We kunnen dit niet elke race verwachten”, vertelt Vettel. “Maar Monaco is speciaal. Er is altijd een kans om iets bijzonders te doen. We hebben onze kans dit weekend goed gebruikt. Hopelijk kunnen we dit momentum meenemen naar de volgende races.”

Vettel was met Pierre Gasly betrokken bij een van de hoogtepunten van de race, toen hij met de Fransman zij-aan-zij richting Casino reed. “Het was heel krap. Je ziet niet veel. Ik kon hem niet zien in mijn dode hoek”, zegt Vettel. “Ik gaf hem ruimte, maar ik wilde ook van het vuile deel van de baan af, want ik had net verse banden. Uiteindelijk was het net genoeg.”

“Ik en blij het was een goede race”, sluit de viervoudig wereldkampioen af. “We hebben goed bandeng gespaard in het begin. Het team heeft een goede beslissing genomen om buiten te blijven. We hebben daar twee posities mee gepakt. Dus zeker een goede race.”