Charles Leclerc weet nog niet precies wat de problemen zijn met zijn Ferrari, waardoor de Monegask zijn thuisrace niet van pole position kon starten. Hoe dan ook baalt hij als een stekker

“Het team heeft fantastisch werk geleverd m mij een goede auto te geven”, zegt Leclerc voor de camera. Hij moet vanaf de zijkant toezien hoe de rest van het veld de GP van Monaco afwerkt. Leclerc kon niet starten vanwege schade aan zijn auto.

“Het probleem komt van linksachterin”, zegt Leclerc. Leclerc stelde gisteren zijn pole veilig door zijn Ferrari in de vangrail te parkeren, waardoor andere coureurs geen snellere tijd meer konden rijden. Dat de schade linksachter zit is bijzonder, want Leclerc raakte de vangrail aan de rachterkant.

“We moeten het nog verder analyseren, want we weten nog niet wat er precies stuk is”, aldus Leclerc. Ferrari gaf eerder aan geen risico’s te nemen met de auto na het ongeluk. Toch werden er geen onderdelen zoals de versnellingsbak vervangen. “Als we schade hadden gezien, hadden we geen risico genomen. Het was waarschijnlijk iets anders.”

Het is hoe dan ook zuur voor Leclerc die zijn thuisrace nog nooit uitreed: “In de garage is het erg moeilijk om positief te blijven, maar nu wen ik wel aan het gevoel. Normaal zou ik hier starten van pole, dat maakt het wel moeilijk.”