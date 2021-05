Charles Leclerc zal niet aan de start van de Grand Prix van Monaco verschijnen. De Monegask klonk op weg naar de grid gedesillusioneerd op de boordradio: ‘No…no…no…De versnellingsbak jongens.” Hij zal de race dus niet vanaf de pole vertrekken en Ferrari heeft definitief aan de FIA gemeld dat hij niet aan de start zal verschijnen.

Leclerc crashte zaterdag in de slotseconden van de kwalificatie terwijl hij de voorlopige pole in handen had. De auto zag er met name aan de achterkant slecht uit, waardoor er gevreesd werd voor problemen met de versnellingsbak. Ferrari liet zaterdagavond, enkele uren na de kwalificatie, echter al weten dat het er goed uitzag, maar er nog wel een second opinion zou volgen. Na verdere controle bevestigde Ferrari dat er geen versnellingsbakwissel nodig was. Met dat besluit vertrok Leclerc naar de grid, maar op de boordradio klonk hij gedesillusioneerd. “Nee…nee…nee…De versnellingsbak, jongens”, meldde hij naar de pitmuur.

Foto: Motorsport Images

Ferrari liet via de radio aan de FIA laten weten dat ze aan het sleutelen waren aan de auto van Leclerc. Red Bull heeft gevraagd naar de startprocedure nu de polesitter ontbreekt. Zij kregen van de FIA te horen dat de grid zal blijven staan zoals deze is. Verstappen zal dan vanaf de tweede gridplaats starten, maar ziet dan dus de Ferrari niet voor zich staan.

Ferrari liet even later weten aan de FIA dat Leclerc niet aan de start van zijn thuisrace zal verschijnen. “Ik neem aan dat het finito is?”, horen we van de kant van de FIA. “Ja, dat klopt”, wordt er vanuit de garage van Ferrari duidelijk gemaakt. “Oké, dat spijt me te horen”, reageert de desbetreffende persoon van de FIA. Via Twitter laat Ferrari weten dat een probleem met de aandrijfas de boosdoener was.

Eerder liet teambaas Mattia Binotto nog weten geen risico te willen nemen. “We zullen niet gokken. Na zo’n kwalificatie is het voor ons het belangrijkst om de maximale punten te halen voor het kampioenschap, daarvoor zullen we moeten finishen. Dus betrouwbaarheid is de sleutel, dat heeft prioriteit. Als er ook maar enige twijfel is, zullen we de versnellingsbak zeker vervangen.”