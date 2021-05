Daniel Ricciardo had weinig te lachen in zijn geliefde Monaco. Terwijl McLaren-teamgenoot Lando Norris een podium pakte, finishte de Aussie als twaalfde. Op een ronde achterstand, óók van teamgenoot Norris.

“Het hele weekend was voor mij een weekend om snel te vergeten”, kan Ricciardo het tegenover Sky Sports F1 ook niet anders typeren. “Alle felicitaties aan het team en Lando en zijn crew. Ze hebben het goed gedaan”, stelt hij zich sportief op, “maar wij hadden het eigenlijk geen moment op de rit”, doelt hij op zijn kant van de garage.

Het gekke is, zegt Ricciardo, dat hij niet eens een heel andere setup had dan Norris. Hij moet nog wel wat aan McLarens MCL35M wennen, erkent hij. Maar toch: “Ik heb dit jaar wel races gehad dat ik dacht: ‘ik moet nog wat meer vinden, maar het komt wel’. Maar dit weekend staat in negatieve zin toch op zich.”

Wat het natuurlijk ook niet makkelijk maakte: “Dat ik op een ronde werd gezet door mijn teamgenoot – ik weet het niet zeker, maar volgens mij was dat voor het eerst”, verzucht hij. “Ik kan nu maar het best een paar dagen pauze nemen.” En dan hopen dat het over twee weken beter gaat in Bakoe.

