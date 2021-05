Daniel Ricciardo is zoekende – naar snelheid en naar antwoorden – nadat hij in de kwalificatie in Monaco een seconde trager was dan McLaren-teamgenoot Lando Norris. Op zijn favoriete circuit bleef Ricciardo namelijk in Q2 hangen, terwijl Norris zich als vijfde kwalificeerde.

Het verschil in rondetijd was daarbij uiteindelijk een seconde, al reed Norris zijn snelste rondje natuurlijk in Q3 en Ricciardo in Q2. Toch scheelde het in Q2 – waarin Ricciardo als twaalfde eindigde – ook al zes tienden tussen de twee. Het is, zegt Ricciardo tegen Autosport, hoe dan ook te veel en volgens hem ook iets dat niet kan kloppen.

“Ik zeg dit niet om naar te doen tegen Lando, want ik weet dat hij snel is, maar ik heb hier ook als teamgenoot van Max Verstappen gereden en weiger gewoon te geloven dat ik hier een seconde trager dan Lando ben”, zegt Ricciardo, die bekendstaat als Monaco-specialist. Hij won de race in 2018 en pakte er nog drie keer een podium en twee keer pole.

‘Raar weekend’

Het verwarrende, zegt hij, is dat zijn kwalificatierondjes en die in de trainingen ook gewoon redelijk goed aanvoelden. Toch komt Ricciardo al het hele weekend tempo te kort ten opzichte van Norris. “Ik had niet het gevoel dat er iets fundamenteels mis was.”

“Het is ook niet zo dat ik nu naar de auto wil wijzen van: ‘er is iets stuk’, maar ik denk wel dat we overal naar moeten kijken. Ik geloof namelijk echt niet dat ik zo langzaam ben hier in Monaco.” Qua rijstijl scheelt het volgens Ricciardo namelijk ook niet zoveel met Norris. “Misschien een paar tienden, maar geen seconden.”

De coureur uit Perth werkt ook al een aantal races juist heel erg aan zijn manier van rijden met de McLaren, om deze zich meer eigen te maken. Twee weken geleden, in Spanje, was Ricciardo mede daardoor ook nog sneller dan Norris. “Dit is gewoon een heel raar weekend”, zit hij met meer vragen dan antwoorden.