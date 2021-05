De kroonprinsen van de Formule 1 maken de dienst uit in Prinsdom Monaco, met Charles Leclerc en Max Verstappen op de eerste rij, terwijl koning Lewis Hamilton de Grand Prix zondagmiddag slechts als zevende start.

Leclerc en Verstappen worden al sinds hun Formule 1-entree, in 2018 respectievelijk 2015, als troonopvolgers van Hamilton gezien. Voor allebei is de machtsovername langer wachten dan ze lief is. In Monaco staan ze pas voor de tweede keer in de Formule 1 naast elkaar op de eerste rij. Met Leclerc voor Verstappen, ondanks zijn crash.

De gevreesde versnellingsbakwissel en straf blijven voor Ferrari en Leclerc vrijwel zeker achterwege. Tenzij de second opinion voor een surprise zorgt bij de Scuderia. Zo kan Leclerc ‘gewoon’ van de in Monaco cruciale pole vertrekken, met Verstappen net als in 2019 in Oostenrijk – de eerste keer dat ze naast elkaar op rij één stonden – naast zich.

Leclerc en Verstappen hebben verleden

In Oostenrijk werd de strijd der kroonprinsen in Verstappens voordeel beslecht met een niet onomstreden inhaalactie. Als Verstappen en Leclerc elkaar tegenkomen, gaat wel vaker mis: in 2019 botsten ze in Japan, na een fout van Leclerc bij de start. In 2020 ging het mis in Sakhir, met Verstappen slachtoffer van een door Leclerc veroorzaakt incident.

Leclerc crasht in Q3 van de kwalificatie.

Leclerc heeft wel een beetje een reputatie qua startincidenten. Toch heeft ook Verstappen de laatste races bewezen ellebogenwerk niet te schuwen bij de start. Maar, belangrijk verschil: dat was in duel met titelrivaal Hamilton. Leclercs en Verstappens sprint naar de eerste bocht zal nu net zo mentaal als ‘fysiek’ zijn: voor allebei ligt er een unieke kans.

‘Goede uitgangspositie’

Lokale held Leclerc beschikt dit seizoen immers niet over de meest potente Ferrari, maar Monaco’s smalle straten zijn de Scuderia’s SF21 op het lijf geschreven. Dit kan zijn enige zegekans van 2021 zijn. Verstappen heeft een uitgelezen kans iets van zijn veertien punten achterstand op Hamilton in te lopen. Sterker: finishen ze zoals ze starten, met Verstappen op P2 en Hamilton P7, dan loopt hij er twaalf in.

Red Bull-teambaas Christian Horner klom niet zonder reden na de kwalificatie in de radio richting Verstappen: “Dit is gewoon een goede uitgangspositie.” Ook Verstappen besefte dat. “Je wil zover mogelijk voor je rivalen staan. Wat dat betreft was zaterdag een goede dag. Hopelijk houden we dit in de race vol.” Hamilton vlakte zichzelf ondertussen alvast uit voor een ereplaats. “Winnen zit er hier echt niet in voor me.”

Hamilton: damage control

“De zaterdag is hier de dag waar het om gaat”, weet de nummer zeven op de grid. “Inhalen gaat hier niet en de auto had de grip ook niet.” Mercedes was niet de goede kant op gegaan met de setup, zei hij zonder te veel te willen zeggen. “Ik wil niet kritisch zijn op het team, maar zal dat achter gesloten deuren wel zijn.” Teambaas Toto Wolff beaamde: “We hebben Lewis niet de auto gegeven die hij wilde.”

Hamiltons Mercedes W12 deed niet wat hij wilde.

Een reden achter Hamiltons tegenvallende optreden, is normaal juist een wapen van Mercedes: hoe zuinig de W12 met de banden omspringt. Hamilton kreeg ze niet op temperatuur. Waar de geringe bandenslijtage Mercedes in eerdere races een strategisch voordeel opleverde, lijkt dat nu lastiger: lang gaan kan, maar Monaco is normaliter een straight éénstopper en eventueel verkeer killer. De start lijkt dus zijn beste en enige kans voor damage control.

Heldendaden in Sainte-Dévote?

Tussen Verstappen op P2 en Hamilton op P7 staat sowieso een kwartet coureurs waar Hamilton niet makkelijk langs zal komen. Te beginnen met zijn eigen teamgenoot Valtteri Bottas op P3, die de banden door zijn high energy-rijstijl beter op temperatuur kreeg. Voor de Fin, die Hamilton al jaren zonder succes probeert te onttronen, is dit net als voor Verstappen een zeldzame gelegenheid wat punten in te lopen. Zeker als hij nog plekken wint.

Naast Bottas staat met Carlos Sainz – de zoon van rallylegende King Carlos Sainz – Spaanse autosport-royalty. Adel verplicht, en de Spanjaard had niet alleen zaterdag het gevoel dat hij pole had kunnen pakken, maar denkt snel genoeg te zijn om te winnen. Sainz staat bekend als goede starter en heeft weinig te verliezen. Misschien kunnen we vanaf rij twee dus wel wat heldendaden verwachten in Sainte-Dévote.

En verder…

… zijn 7 van de laatste 10 GP’s van Monaco van pole gewonnen.

… lijkt regen uitgesloten. Het weerbericht? 18 graden en bewolkt.

… staan Lando Norris en Pierre Gasly vijfde en zesde na indrukwekkende kwalificaties voor McLaren en AlphaTauri.

… begint Sebastian Vettel als achtste. Sergio Pérez is negende voor Red Bull.

… Daniel Ricciardo baalde van P12 in de kwalificatie, maar is een Monaco-expert en kan wel eens naar voren sneaken.

… deed Mick Schumacher niet mee aan de kwalificatie na zijn crash in VT3. Hij begint van P20.

… begint de Grand Prix van Monaco om 15:00 uur.