Ferrari heeft enkele uren na de crash van Charles Leclerc in de kwalificatie voor de Grand Prix van Monaco de eerste check uitgevoerd. Daaruit is gebleken dat er ‘geen ernstige schade’ aan de Ferrari was en dus zal de Monegask naar alle waarschijnlijkheid gewoon van pole vertrekken. Wel laat het team nog weten morgen verdere controles uit te voeren om een definitief besluit te nemen.

Met luttele seconden in Q3 te gaan crashte voorlopige polesitter Leclerc in bocht 16, Piscine. Als gevolg daarvan werd de sessie geneutraliseerd en daarna niet meer hervat. De Monegask had daardoor zijn eerste pole in zijn thuisland vastgesteld, al waren er de nodige vragen over een eventuele gridstraf voor het vervangen van onderdelen. De Ferrari had namelijk flink wat schade opgelopen aan de ophanging, maar ook aan de achterkant waardoor er gevreesd werd voor een noodzakelijke versnellingsbakwissel.

Foto: Motorsport Images

Ferrari heeft nu, enkele uren na de crash, meer duidelijkheid gegeven. “Een eerste inspectie van de versnellingsbak van Leclerc heeft geen ernstige schade aan het licht gebracht”, laat het team in een korte verklaring weten. “Morgen zullen er nog meer controles uitgevoerd worden om te bepalen of dezelfde versnellingsbak voor de race gebruikt kan worden.”

Naar alle waarschijnlijkheid zal Leclerc dus gewoon van pole vertrekken. Het is de eerste pole voor Ferrari sinds de Grand Prix van Mexico 2019 en het is slechts de tweede keer in de geschiedenis dat een Monegask de poleposition pakt in zijn thuisland. Dat gebeurde voor het laatst in 1931 met Louis Chiron. Overigens wil het toeval dat Leclerc dit weekend met een helm met een eerbetoon aan diezelfde Chiron rijdt.

