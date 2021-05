Carlos Sainz was in de kwalificatie voor de Grand Prix van Monaco allesbehalve blij met zijn teamgenoot Charles Leclerc. De Monegask stond op de voorlopige poleposition toen hij een rode vlag veroorzaakte dankzij een crash. Een crash waardoor Carlos Sainz zijn laatste ronde moest afbreken, wat leidde tot de nodige frustratie bij de ‘Chili‘.

Charles Leclerc rijdt in de slotfase van Q3 enkele meters voor zijn Spaanse teamgenoot, die op dat moment vierde staat en graag nog wat startplekken naar voren wil voor de race. De snelheid zit er het hele weekend goed in bij Sainz – net als bij Max Verstappen – maar in bocht 16, Piscine, treft hij zijn Monegaskische teamgenoot in de muur aan. Hij was niet bezig aan een tijdsverbetering, want in de tunnel zit hij al twee tienden boven zijn eigen tijd, zoals te zien is op het dash van het stuurtje. Toch baalt de ‘Smooth Operator’ van de crash van zijn teamgenoot.

De schade aan de Ferrari van Leclerc – voor de tweede impact – is goed te zien. Foto: Motorsport Images

“Dubbel geel”, meldt zijn engineer zeer kalmpjes. Datzelfde kan niet gezegd worden van Sainz. “Ik kan het niet geloven! Ik kan het niet geloven!”, schreeuwt de Spanjaard het uit op de boordradio. “Nee, dit is oneerlijk. Het spijt me jongens, maar dit is oneerlijk!”, zo windt hij er geen doekjes om. “Hij had een zware crash daar”, legt zijn engineer uit. “Ik hoop dat hij in ieder geval in orde is”, reageert Sainz, al gaat dat niet geheel van harte. Dat wordt later bevestigd als Leclerc zijn teamgenoot wil feliciteren, maar slechts een simpel handje krijgt van Sainz.

Na de kwalificatie in Monaco baalde Sainz nog steeds. “Ik ben helemaal niet blij, want ik had hier op pole kunnen staan”, vertelt hij voor de camera’s. “Dit is niet de uitkomst die ik verwachtte.” Voor de race morgen schat Sainz zijn kansen niet te hoog in. “Ik heb de snelheid om morgen te winnen”, zegt hij. “Maar het probleem is mijn startpositie.”