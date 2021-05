Carlos Sainz is allerminst tevreden met zijn vierde plaats tijdens de kwalificatie. Zijn teamgenoot Charles Leclerc veroverde de pole position die hij zo graag wilde hebben.

Sainz finishte P2 in alle vrije trainingen dit weekend. Tijdens de kwalificatie kon de Spanjaard echter minder imponeren. Sainz sloot Q1 af als vijfde en eindigde Q2 en Q3 als vierde. “Ik ben helemaal niet blij, want ik had hier op pole kunnen staan”, zegt hij voor de camera.

Dat de Ferrari het zo goed doet op Monaco dit jaar is relatief bijzonder, maar Sainz gaat over de straten van Monte Carlo altijd als een speer. Sinds zijn debuut in 2015 finishte hij hier altijd in de punten. Toch heeft hij flink pee in de uitslag van de kwalificatie: “Ik heb de kans niet gehad om op pole te staan.”

(Photo by Mark Sutton / Sutton Images)

Sainz doelt op het feit dat de kwalificatie vroegtijdig werd gestaakt door een ongeluk van Leclerc. Daardoor konden Sainz en anderen, zoals Max Verstappen en Valtteri Bottas, geen snellere tijd meer neerzetten. “Dit is niet de uitkomst die ik verwachtte”, laat Sainz weten.

Voor de race morgen schat Sainz zijn kansen niet te hoog in. “Ik heb de snelheid om morgen te winnen”, zegt hij. “Maar het probleem is mijn startpositie.” De vierde plek van Sainz zou nog wel eens kunnen verbeteren. Leclerc gaf eerder aan te vrezen voor een gridstraf omdat hij misschien onderdelen zou moeten vervangen. Hoe groot de schade aan de Ferrari van Leclerc precies is, kan Sainz niet zeggen.