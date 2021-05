Max Verstappen noteerde in de kwalificatie voor de Grand Prix van Monaco een paarse eerste sector in Q3, maar moest die al in de tweede sector afbreken. Een crash van de voorlopige polesitter, Charles Leclerc, zorgde ervoor dat de sessie werd stilgelegd. Omdat er slechts enkele seconden restten in Q3 werd deze ook niet meer hervat, waarmee een einde kwam aan de pole-kansen voor Verstappen, die op de boordradio duidelijk niet blij was.

Met een 1:10.576 kijkt Verstappen in de laatste run van Q3 tegen een achterstand van twee tienden aan ten opzichte van Leclerc, die voor het eerst sinds de Grand Prix van Mexico 2019 de poleposition voor Ferrari lijkt te pakken. In de eerste sector is de Nederlander snel en noteert zelfs de snelste sectortijd van de sessie. Bij het ingaan van de tunnel ziet hij dan de lichtpanelen rood kleuren. Charles Leclerc is er in Piscine vanaf gegaan en staat met de beschadigde Ferrari in de muur. Omdat er slechts luttele seconden resten in de sessie wordt deze niet meer hervat.

Verstappen moet zijn ronde dus afbreken en ziet daarmee zijn kansen op de poleposition vervliegen. Blij is de 23-jarige Nederlander daar op zijn zachtst gezegd niet mee. “Verdomme! Verdomme man!”, schreeuwt Verstappen het uit op de boordradio. “Leclerc is van de baan gegaan in bocht 16”, krijgt hij te horen van engineer Gianpierro Lambiase. “F***. Dit had dé ronde geworden! F****** shit!”, klinkt het daarna van de kant van de Nederlander. “Ja, je zat er anderhalve (tiende, red.) onder”, vertelt Lambiase.

Ook teambaas Christian Horner laat nog van zich horen op de boordradio, met een wellicht bemoedigende boodschap aan Verstappen. “Het kan een chassiswissel worden, Max. Lewis staat op de zevende plaats. Maak je er geen zorgen over”, aldus de Brit. “Ja, het maakt me gewoon pissig”, antwoordt Verstappen.

Bij het inrijden van de pits laat Verstappen nog van zich horen nadat Lambiase vertelt dat het inderdaad een poleronde had geworden. “Dat was het zeker geworden. Ik maakte in de vorige ronde in bocht 10 een fout en ik had nu gewoon veel meer grip”, zegt hij, alvorens uit te stappen.